원유니버스, 신작 게임 '던전 스토커즈' 스팀 정식 출시

원유니버스(대표 고세준, ONEUNIVERSE)는 PvEvP 던전 크롤러 게임 ‘던전 스토커즈(Dungeon Stalkers)’의 스팀(Steam) 정식 1.0 버전을 지난 29일 출시했다.

회사 측에 따르면 얼리 액세스 기간 동안 꾸준한 개발과 다수의 업데이트를 거쳐 완성도를 높인 이번 정식 버전은 새로운 시즌과 함께 대규모 신규 콘텐츠와 시스템을 선보인다.

던전 스토커즈 1.0 정식 버전에서는 다양한 신규 콘텐츠가 추가됐다. 먼저 신규 스토커 ‘카지모르드’가 합류한다. 한손검을 양손으로 들어서 쌍검으로 사용하는 전사로서, 근접 하이브리드 딜러이다. 평타 위주의 빠른 공격을 기본으로하며 패링과 화염 버프 스킬의 숙련도에 따라서 성능이 크게 달라져 손맛을 중시하는 유저들의 기대를 만족시킬 것으로 예상된다.

또한 새로운 던전 ‘욕망의 저택’도 선보이며 추후 업데이트를 통해 그 안에 새로운 레이드 보스 ‘미믹퀸’과 유저들은 맞서게 된다.

이와 함께 신규 시스템도 대거 도입된다. ‘스캐빈저 계약’은 경쟁 모드 입장 전 금화를 지불하고 계약하면 탈출 실패 시 장비를 회수할 수 있는 시스템으로, 장비 손실 부담을 완화한다. 또한 프로필 커스터마이징 시스템을 통해 테두리, 배너 이미지, 아이콘, 칭호 등을 자유롭게 설정할 수 있으며, 이를 플레이를 통해 해금하거나 재화로 구매할 수 있다.

시즌 시스템 역시 강화됐다. 프리시즌 동안 달성한 스토커 레벨의 합산치에 따라 지급되는 명성 포인트를 통해 전용 상점에서 아이콘, 배너, 스킨 등 특별한 보상을 획득할 수 있으며 전설 아이템 추가, 이벤트 콘텐츠, 밸런스 조정, 클라이언트 및 서버 안정화 등 다양한 편의성 개선도 함께 이루어졌다.

고세준 원유니버스 대표는 “던전 스토커즈는 얼리 액세스 기간 동안 다양한 핵심 기능과 재미 요소를 보완해 가볍게 즐길 수 있는 던전 크롤러로 발전해왔다. 신규 스토커와 맵 추가로 시작되는 시즌 1은 플레이어들에게 기대 이상의 매력을 선사할 것”이라고 전했다.

한편, 던전 스토커즈는 유저 피드백에 기반한 집중적인 업데이트를 통해 얼리 엑세스부터 게임 밸런스 개선, 킬캠, 솔로 랭킹, 패드(컨트롤러) 지원, 재접속 기능 등 핵심 시스템을 강화했으며, 다수의 편의성 개선도 이루어졌다.