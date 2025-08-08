원유니버스, '던전스토커즈' 프로모션 영상 공개

원유니버스가 익스트랙션 서바이벌 PC 게임 '던전스토커즈'의 프로모션 영상을 유튜브와 각 게임 커뮤니티를 통해 공개했다고 8일 밝혔다.

이번 영상에는 지난 6월 파이널 테스트에서 처음 선보인 신규 캐릭터 '시노부'와 '리옌'을 포함해 오는 13일 얼리 억세스(앞서 해보기)에서 플레이 가능한 9종의 스토커즈가 모두 등장한다.

각기 다른 개성과 스킬을 보유한 스토커즈들이 던전 내 다양한 엘리트 몬스터 및 보스 몬스터들과 치열한 전투를 벌이는 모습을 확인할 수 있다.

원유니버스, 던전 스토커즈 론칭 트레일러 공개.

던전스토커즈는 기존 익스트랙션 장르의 높은 진입장벽을 낮춘 '익스트랙션 라이트' 게임으로, 게임 초보자도 부담 없이 즐길 수 있도록 설계됐다. 특히 플레이어 대 환경(PvE) 중심의 '모험 모드'에서는 타 플레이어와의 경쟁 부담 없이 동료들과 함께 던전을 탐험하며 협동과 파밍의 즐거움을 경험할 수 있다.

고세준 원유니버스 대표는 "이번 프로모션 영상을 통해 그동안 개발팀이 공들여 준비한 던전스토커즈의 플레이 영상을 볼 수 있을 것"이라며 "오는 13일 스팀 얼리 억세스 출시 후에도 지속적인 업데이트와 커뮤니티 소통을 통해 더욱 완성도 높은 게임으로 발전시켜 나가겠다"고 전했다.

한편 던전스토커즈의 얼리액세스는 오는 13일 스팀에서 실시된다.