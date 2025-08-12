원유니버스 던전스토커즈, 스팀 얼리액세스 시네마틱 트레일러 공개

원유니버스는 신작 '던전스토커즈(Dungeon Stalkers)'의 스팀 얼리액세스 버전 출시를 앞두고 신규 시네마틱 트레일러를 공개했다고 12일 밝혔다.

이번에 공개된 시네마틱 트레일러는 각기 다른 ‘스토커’들이 미지의 던전을 탐험하며 마주치는 두려움과 공포, 이를 극복하기 위해 팀워크를 발휘하여 위기를 극복해 나가는 모습 등을 고품질 CG 영상으로 담아냈다.

실제 게임의 핵심인 협동과 생존의 긴장감이 생생히 전해져, 향후 얼리억세스에서 펼쳐질 스릴 넘치는 플레이에 대한 기대감을 한층 높였다.

던전스토커즈는 지난 7월 진행된 파이널 테스트에서 유저들로부터 호평을 받았으며, 공식 론칭에 대한 기대감 역시 꾸준히 고조되고 있다. 이를 반영하듯, 현재 스팀 플랫폼 내 누적 위시리스트 등록자 수가 35만 명을 돌파했다.

이 같은 글로벌 인기와 호응에 힘입어 개발팀은 기존 5개 언어 지원에서 대폭 확장된 총 17개 국어 지원을 공식 발표한 상태다.

한편, 공식 디스코드 등 커뮤니티 채널을 통해서는 얼리액세스에서 만날 수 있는 특별 스킨, 모드 변경 정책 등 다양한 신규 콘텐츠도 공개됐다.

던전스토커즈의 개발을 총괄 하고 있는 고세준 원유니버스 대표는 “뜨거운 관심과 성원에 보답하기 위해, 얼리억세스 출시 직전인 지금 까지도 컨텐츠와 전투의 재미 밸런싱 등을 두고 개선 작업을 진행하고 있다. 한국을 비롯하여 일본, 북미, 유럽 등 다양한 팬 층이 지지를 보내주고 있는 만큼 단 1분의 시간도 허투로 쓰지 않고 있으니 기대해 달라”고 각오를 전달했다.

더불어 던전스토커즈의 얼리액세스 버전은 오는 13일 오전 11시에 출시될 예정이다.