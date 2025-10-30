한올바이오파마, 3분기 연결 매출 408억원…전년동기比 10.8%↑

한올바이오파마가 연결 기준 3분기 매출이 지난해 같은 기간보다 10.8% 증가한 408억 원을 기록했다.

영업이익은 3억5천만 원, 당기순이익은 3억 원으로 나타났다. 누적 기준 매출은 1천176억 원으로 전년 동기 대비 14.7% 늘어났다.

3분기 의약품 매출은 355억 원으로 지난해 같은 기간보다 11.5% 상승했다. 특히 프로바이오틱스 의약품 ‘바이오탑’은 지난 8월 유비스트 미생물성 지사제 처방 시장 1위를 차지했다. 전립선암 및 성조숙증 치료제 ‘엘리가드’가 매출 100억 원을 조기에 달성했다.

탈모치료제 ‘헤어그로’는 지난 9월 최대 매출인 250만 정 판매를 기록했다. 피나스테리드 1mg 제네릭 처방조제약 시장에서 1위를 유지했다.

자가면역질환 치료제 ‘바토클리맙(HL161BKN)’은 지난 9월 그레이브스병(GD) 임상 2상 치료 중단 후 6개월 유지 효과 데이터를 통해 기존 치료에 반응하지 않던 환자들에게 근본적인 치료제 가능성을 제시했다.

임상 결과 바토클리맙 치료 중단 후 6개월간 약 80%의 환자가 갑상선 호르몬 정상 수치를 유지했으며, 이 중 절반이 항갑상선제 없이도 안정적인 상태를 유지했다. 4분기에는 갑상선안병증(TED) 임상 3상 결과 확보가 예정돼 있다.

‘아이메로프루바트(HL161ANS)’의 연구개발도 한창이다. 아이메로프루바트는 바토클리맙의 임상 데이터를 기반으로 중증근무력증(MG), 그레이브스병(GD), 만성 염증성 탈수초성 다발신경병증(CIDP), 난치성 류마티스 관절염(D2T RA), 쇼그렌증후군(SjD), 피부 홍반성 루푸스(CLE) 등 총 6개 자가면역질환에 대해 개발 중이다.

안구건조증 치료제 ‘탄파너셉트’는 내년 탑라인 결과 발표를 목표로 임상이 진행 중이다. 파킨슨병 치료제 ‘HL192’도 내년 다음 임상 진입을 목표하고 있다. 아울러 작년 도입한 mRNA 지질 나노입자(LNP) 기반 역노화 치료제 연구도 지속하며 면역학 기반 연구개발 역량을 강화해 나가고 있다.

정승원 대표는 “3분기 혁신 신약 임상 진전과 견고한 의약품 매출이 어우러져 내실을 강화할 수 있었다”라며 “현재 개발 중인 파이프라인의 가치를 극대화하겠다”라고 밝혔다.