세븐일레븐, APEC서 부창제과 협업 디저트 무료 제공

편의점 세븐일레븐은 APEC 공식 디저트 협찬사 부창제과와 협업한 디저트 3종(호두정과, 우유니소금크림호두단팥빵, 우유니소금크림맘모롤) 1천500여개를 APEC 현장의 부창제과 측에 지원했다고 30일 밝혔다.

해당 제품은 다음 달 1일까지 미디어센터 앞 K푸드스테이션에 자리잡은 부창제과 부스에서 무료 제공된다.

APEC 현장의 부창제과 이벤트 부스는 지난 28일부터 운영되고 있으며 오는 31일까지는 호두정과와 우유니소금크림맘모롤을, 다음 달 1일에는 호두정과와 우유니소금크림호두단팥빵을 제공한다.

부창제과 이벤트 부스 현장사진. (제공=코리아세븐)

부창제과의 대표 제품 호두과자(팥앙금, 우유니소금, 완두배기)는 공식 디저트로 선정돼 CSOM(최종 고위관리회의), APEC CEO Summit(아시아·태평양 최대 민간 경제 포럼) 등 핵심 회의 및 만찬 자리에서 각국 정상단과 관계자들에게 제공되고 있다.

최지영 세븐일레븐 IP 담당MD는 “부창제과 협업 디저트는 현대와 전통을 잇는 디자인과 맛으로 소비자들에게 좋은 반응을 얻고 있다”며 “APEC에 참가한 분들에게 K-디저트의 우수한 맛과 품질을 소개하고 이를 통해 한국에 대한 좋은 추억을 선사하는 기회가 될 것”이라고 말했다.