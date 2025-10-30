롯데마트, ‘포장의 진심’ 행사…친환경 포장재 상품 소비 활성화 나서

친환경 포장재 적용 상품 2만원 이상 구매 고객에게 ‘PB 라면’ 사은품 증정

유통입력 :2025/10/30 09:37

김민아 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

롯데마트는 다음 달 1일부터 2일까지 이틀간, 전 점에서 ‘포장의 진심’ 행사를 진행한다고 30일 밝혔다.

이번 행사는 지난 2월 세계자연기금(WWF)과 한국건설생활환경시험연구원, 한국포장재재활용사업공제조합, 대형마트 3사 등 6개 기관이 공동으로 발간한 ‘지속가능한 상품 포장 가이드라인’의 취지를 이어가는 활동으로, 친환경 포장재 상품에 대한 소비자 인식 제고를 위해 준비됐다.

행사에서는 친환경 포장재 적용 상품을 2만원 이상 구매한 고객에게 ‘요리하다 소고기라면’을 증정한다. 대표 우수 포장재 상품으로는 ‘오늘좋은 비피더스 요구르트’와 ‘오늘좋은 미네랄워터 ECO’ 등이 있으며 총 100여 개의 친환경 포장재 상품이 마련됐다.

서울시 송파구에 위치한 롯데마트 제타플렉스 잠실점에서 친환경 포장재 상품을 구매하는 ESG팀 권영인 담당자의 모습. (제공=롯데마트·슈퍼)

롯데마트는 친환경 상품 포장의 지속가능성을 향상시키기 위해 다양한 활동을 진행했다. 지난 2023년 11월에는 ‘지속 가능한 상품 포장재 밸류체인 구축 사업’ 업무협약을 체결했고 올해 2월에는 ‘지속가능한 상품 포장 가이드라인’을 발간했다.

관련기사

해당 가이드라인에서는 상품 포장에 대한 법적 준수사항(공간비율, 포장 횟수 등)과 함께 재활용성, 재생원료 사용 등 6대 평가 지표를 기반으로 한 포장재 지속가능성 등급 기준을 제시했다.

권영인 롯데마트·슈퍼 ESG팀 담당자는 “이번 포장의 진심 프로모션은 유통사와 협력사, 소비자가 함께 더 나은 환경을 만들어가는 여정의 시작”이라며 “앞으로도 지속가능한 친환경 포장재 상품 개발을 통해 ESG 경영을 강화해 나가겠다”고 말했다.

김민아 기자jkim@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
롯데마트 롯데슈퍼 친환경 ESG 포장재 지속가능

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

호실적 거둔 삼성전자, 내년 전망도 '맑음'…"HBM4·2나노 적극 대응"

한미 관세협상 타결에 '마스가' 탄력받나…"韓기업 수주 가능성↑"

'슈퍼맨' 감독 제임스 건 "자기 검열은 창의력의 적…쓰레기 만들어도 상관없어"

SK그룹 사장단 인사…이형희 수펙스 사장 부회장 승진

ZDNet Power Center