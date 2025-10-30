이베이 "4분기 실적 기대 밑돌 듯"…시간외서 주가 7% 급락

이베이가 연말 쇼핑 성수기를 앞두고 시장 기대에 못 미치는 4분기 실적 전망을 내놨다. 수익성 둔화 우려가 커지면서 투자심리가 위축됐다.
29일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 이베이는 4분기 주당순이익(일부 항목 제외)을 1.31~1.36 달러(약 1천870~1천941원), 매출을 28억3천만~28억9천만 달러(약 4조 398억~4조1천255억원)로 제시했다. 블룸버그가 집계한 시장 전망치인 주당순이익 1.39 달러(약 1천984원), 매출 28억 달러(약 3조9천970억원)를 밑도는 수준이다.
예상보다 부진한 전망치에 이베이 주가는 정규장 마감가(99.54달러·14만2천93원) 대비 약 7% 급락하며 시간외 거래에서 하락했다. 이베이 주가는 올해 들어 S&P500 상승률(약 20%)의 세 배가 넘는 61% 상승세를 기록 중이었다.
시장에서는 이번 전망치를 통해 연말 소비 심리를 가늠하고 있다. 이베이는 최근 절약형 소비 확산에 맞춰 중고·리퍼비시(재생) 상품 시장 확대에 주력하고 있다. 지난 9월에는 북유럽 중고 의류 및 생활용품 거래 플랫폼 타이즈(Tise)를 인수했다.
시장조사업체 어도비에 따르면 올해 11~12월 미국 온라인 소비액은 전년 대비 5.3% 증가한 2천534억 달러(약 361조7천285억원)에 이를 전망이다. 다만 프라이스워터하우스쿠퍼스(PwC)는 관세 인상과 고용 둔화로 인해 전체 연말 소비는 감소할 가능성이 높다고 분석했다.
이베이의 3분기 실적은 시장 예상을 웃돌았다. 일부 항목을 제외한 주당순이익은 1.36 달러(약 1천941원), 매출은 28억2천만 달러(약 4조256억원)로 전년 대비 9% 증가했다. 시장 예상치를 모두 상회했다.
3분기 총상품거래액(GMV)은 201억 달러(약 28조6천928억원)로 전년 대비 10% 늘며 시장 예상치(194억 달러·27조6천935억원)를 웃돌았다. 9월 말 기준 활성 구매자 수는 1억3천400만 명으로, 시장 평균 예상치(1억3천500만 명)와 비슷한 수준을 유지했다.