'9월 동행축제' 매출 6천634억원 기록…소비 분위기 확산

지난달 내내 개최된 소상공인 매출 증진 목적의 '9월 동행축제'가 6천600억원이 넘는 매출을 달성하는 데 성공했다.

중소벤처기업부(중기부)는 지난달 1일부터 30일간 개최된 '9월 동행축제'가 6천634억원의 매출을 기록했다고 15일 밝혔다.

9월 동행축제 로고. (사진=경남지방중소벤처기업청)

구체적으로 온라인판매전 6천307억원, 오프라인판매전 327억원 등 직접 매출을 기록한 것이다. 이 외에도 온누리상품권 4천856억원, 지역사랑상품권 2천412억원이 판매돼 내수 시장에서 쓰일 전망이다.

동행축제는 내수 소비 활성화 및 소상공인 매출 증진을 목적으로 온·오프라인에서 전개되는 전국 단위의 소비 촉진 행사다. 지난달에 개최된 축제는 이재명 정부의 민생회복 소비쿠폰 지급과 맞물려 소비 분위기 확산에 보탬이 됐다.

오프라인 판매전에서는 144곳의 지역행사와 정책매장 등을 통해 총 327억원의 매출 성과를 달성했다. 특히 9월 동행축제가 전국적인 소비 회복과 소상공인 활력 제고를 목표로 하는 만큼 비수도권 지역 및 인구감소 지역의 상권과 소비자 접점을 넓히기 위해 해당 지역의 행사 비중이 늘어났다.

전통시장과 소상공인 매장의 소비 촉진을 위해 마련된 ‘상생소비복권’과 민간기업에서 주도한 다양한 소비 촉진 이벤트 또한 이목을 끌었다. 상생소비복권은 전통시장과 소상공인 등의 매장에서 5만 원 이상 카드 결제 시 추첨을 통해 총 10억원 규모의 디지털 온누리상품권을 지급하는 이벤트다.

중기부는 지난달 1일부터 이달 12일까지 진행된 이번 이벤트를 통해 총 1000만명이 응모했으며, 10월 말 당첨자 발표 후 11월 중 경품을 지급할 예정이다.

이 오에도 7개 TV홈쇼핑사와 7개 카드사 등은 각각 상생기획전을 진행하거나 캐시백, 할인 혜택을 강화했다. 배달의민족도 제주 전 지역에서 사용 가능한 포장 주문 5천원 할인 쿠폰을 발급하기도 했다.

최원영 중기부 소상공인정책실장은 "이번 9월 동행축제에 참여해주신 국민 여러분께 깊이 감사드린다. 여러분의 따뜻한 소비는 소상공인에게 작은 희망의 불씨가 되고, 우리 경제에는 힘찬 숨결을 불어넣는다"며 "다가오는 10월 말, 정부는 동행축제·코리아 세일 페스타·듀티프리페스타 등 기존의 할인 축제를 통합해 대규모 국가단위 할인축제인 코리아 그랜드 페스티벌을 10월 말부터 마련할 예정이며, 다채로운 소비 혜택을 통해 국민께 실질적인 도움이 되겠다"고 다짐했다.