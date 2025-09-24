중기부, VC·CVC 25개사 초격차 VC 멤버십 위촉

중소벤처기업부(중기부)는 25일 서울창업허브 스케일업센터에서 초격차 VC 멤버십 위촉식 및 IR데이를 개최한다고 밝혔다.

'VC 멤버십'은 초격차 스타트업에 투자한 이력이 있는 VC, CVC를 중심으로 멤버십을 구축, 초격차 스타트업의 투자 유치 활동을 지원하기 위해 올 4월 발족했다. 스틱벤처스, 신한벤처투자 등 VC 9개사, LB인베스트먼트, 삼성벤처투자 등 CVC 11개사가 VC 멤버십에 선정됐다.

'VC 멤버십' 회원사에는 초격차 IR 프로그램 우선 참여, 개방형 혁신 스타트업 대상 IR 프로그램 우선 참여, 초격차 스타트업과의 정기 네트워킹 등 국내 최고 기술력을 보유한 딥테크 스타트업을 탐색할 수 있는 기회가 주어진다.

올 4월 발족 후 현재까지 총 6회의 IR데이가 진행됐고, 148회 멘토링, 87회 투자 상담 등 VC 멤버십을 전용으로 하는 초격차 스타트업 대상 투자유치 프로그램이 적극 추진되고 있다.

이날 행사에는 조경원 창업정책관과 이대희 한국벤처투자 대표, VC 멤버십 회원사 25개사, 초격차 스타트업 10개사 등이 참석한다. 특히 ‘NEXT UNICORN Project’ 스타트업 펀드 운용사 5개사가 새롭게 합류하면서, 회원사 간 소속감을 높이고 VC 멤버십과 초격차 스타트업 간 네트워킹을 강화하기 위한 위촉장 수여식이 진행된다. 이어 초격차 스타트업의 멤버십 전용 IR 프로그램과 스타트업-VC 간 네트워킹이 이어진다.

조경원 창업정책관은 “국내 최고의 기술을 보유한 초격차 스타트업이 더욱 성장하여 글로벌 시장으로 진출하기 위하여는 무엇보다도 적시의 투자 유치가 필수적”이라면서 “초격차 VC 멤버십을 통해 유수의 VC‧CVC와 초격차 스타트업이 시너지를 낼 수 있도록 가교역할을 적극 이어나가겠다.”고 밝혔다.