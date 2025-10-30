11번가, '지포스' 그래픽카드 최상위 모델 판다

11번가가 30일 서울 코엑스에 진행되는 엔비디아의 ‘지포스 게이머 페스티벌’(GGF)에 참여해 ‘그랜드십일절’을 알리고, 라이브 방송에서 그래픽카드 최상위 모델을 판매한다.

지포스 게이머 페스티벌은 엔비디아가 그래픽카드 ‘지포스’의 국내 출시 25주년을 기념해 서울에서 진행하는 행사다. 11번가는 엔비디아 지포스의 주요 파트너로서, 현장 부스 운영을 통해 페스티벌 현장에서 고객들과 직접 만나 다음 달 1일 시작하는 그랜드십일절 행사를 알린다는 계획이다.

11번가 부스에서는 방문 고객을 대상으로 그랜드십일절 기간 엔비디아의 ‘지포스 RTX GPU’를 탑재한 디지털 기기 구매 시 사용 가능한 특별 할인쿠폰 등을 증정하는 이벤트를 진행한다.

추첨을 통해 ‘십일절 지포스 50만원 할인쿠폰’(50만원 이상 구매 시, 1명), ‘십일절 지포스 30만원 할인쿠폰’(30만원 이상 구매 시, 5명)을 준다. 11번가 자체 뷰티 브랜드 ‘싸이닉’의 인기 제품도 경품으로 나눠준다. 이벤트에 참여만 해도 ‘십일절 지포스 1만원 할인쿠폰’ 또는 ‘싸이닉 더심플 마스크팩’을 받을 수 있다.

현장 이원 생중계 라이브 방송도 선보인다. 30일 오후 6시부터 1시간 동안 11번가 라이브 커머스 플랫폼 라이브11을 통해 엔비디아의 RTX 50 시리즈 게이밍 그래픽카드 최상위 모델인 ‘지포스 RTX 5090 파운더스 에디션’을 판매한다. 또 지포스 RTX GPU 탑재 노트북 등 그랜드십일절 행사 상품도 미리 만나볼 수 있다.

11번가 유승범 디지털/리빙/뷰티담당은 “엔비디아 지포스의 국내 출시 25주년을 기념하는 이번 행사에 주요 파트너로 참여하게 돼 의미있게 생각한다”며 “그랜드십일절에서 진행될 엔비디아 특가 행사에 앞서, 디지털 카테고리 고객층과의 접점을 넓히고 인기 제품을 미리 만나볼 수 있는 기회를 제공할 것”이라고 말했다.