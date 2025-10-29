에스티팜 3분기 매출 819억원…영업이익 147억원

에스티팜이 3분기에 매출 819억원(전년 동기대비 +32.7%), 영업이익 147억원(전년 동기대비 +141.6%), 당기순이익 204억원(전년 동기대비 +49.2%)을 기록했다.

회사 측은 Oligo 신약 CDMO 사업 프로젝트를 중심으로 매출이 큰 폭으로 성장했다며, 상업화 프로젝트는 최근 FDA 승인받은 상업화 품목으로부터 매출이 증가했고, 전년 동 분기 대비 임상용 프로젝트 매출도 성장했다고 밝혔다.

또 Oligo 신약 CDMO 사업 매출이 높은 비중을 차지하면서 전체적인 마진율도 크게 증가했는데, 높은 매출 볼륨으로 인해 영업 레버리지 효과가 긍정적으로 작용해 영업이익률(18.0%)을 달성했다고 설명했다.

현재 달러/원 환율 수준은 연초 공식 연간 매출 가이던스인 3200억원을 산정했을 때의 환율 범위(1300원 ~ 1350원)보다 높은 수준으로 유지가 되고 있고 ‘25년 누적 매출 중 수출 비중이 90% 이상으로, 이러한 우호적인 환율 추세가 이어질 경우 견조한 성장 기조가 이어질 것으로 전망했다.

(제공=에스티팜)

Oligo 매출은 전년 동기대비 92.9% 증가한 686억원 달성. 만성B형간염 치료제 222억원, 희귀심혈관 치료제 256억원, 고지혈증 79억원, 동맥경화증 72억원 등이며, 9월말 기준 수주잔고는 약 2780억원이다.

매출의 큰 비중을 차지하던 혈액암과 고지혈증 치료제 프로젝트에 대한 의존도는 감소했고, Oligo CDMO 포트폴리오 매출 구조가 다각화돼 사업부 내 매출 원천이 다양해지면서 품목별 출하 일정으로 인한 매출 변동성도 완화될 것으로 예상됐다.

Small Molecule 주 매출원인 미토콘드리아 결핍증후군 프로젝트의 출하 일정이 4분기로 예정되어 있어 전년동기대비 매출이 감소했고, 6월 기준 수주잔고는 약 530억원이었다.

mRNA 매출은 14억원이며, Smart Cap 등 초기 R&D 프로젝트 관련 CDMO 매출이 발생했다. 해외 자회사 CRO로부터 95억원의 매출을 달성했다.

한편 에스티팜은 CDMO의 경우 24년 말 대비 총 13건의 신규 CDMO 프로젝트를 확보했으며, 프로젝트 및 수주 다수 협의중(13건 중 Oligo 프로젝트는 9건, Small Molecule 프로젝트는 4건)이다. 연내(4분기) 미토콘드리아결핍증후군 프로젝트 신약의 승인도 기대하고 있다.

Capex 제2올리고동은 7월부터 일부 임상용 시료 생산을 위해 조기 가동을 시작했으며, 신약개발 에이즈치료제인 STP-0404의 글로벌 임상2상의 중간결과에서는 신규 ALLINI 기전으로 기존 약물들 대비 동등 이상의 plasma HIV-1 RNA 감소 효과를 입증하기도 했다.