SK하이닉스, 3개 분기 연속 D램 매출액 1위…HBM 효과

HBM 시장 점유율 58%…삼성전자와 격차는 축소

반도체ㆍ디스플레이입력 :2025/10/29 14:57

장경윤 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

SK하이닉스가 3개 분기 연속 전체 D램 시장에서 매출액 1위를 차지한 것으로 나타났다.

시장조사업체 카운터포인트리서치에 따르면 2025년 3분기 SK하이닉스의 D램 매출액은 137억 달러(한화 약 19조6천억원)로 3개 분기 연속 1위를 기록했다. 

분기별-D램-시장-점유율-2024년-3분기-2025년-3분기

SK하이닉스는 이번 분기 삼성전자에 메모리 시장 1위를 내줬지만, D램 시장에서는 HBM과 함께 범용 D램에서도 좋은 성적을 보이며 3분기 연속 1위를 지킬 수 있었다. 다만 삼성전자와의 격차는 1% 수준으로 축소됐다.

HBM 부문에서는 58%의 시장 점유율로 독보적 1위를 달리고 있으며, HBM4 또한 어려움 없이 고객사의 요구사항에 맞춰 납품할 수 있을 것으로 예상된다.

SK하이닉스는 이날 3분기 실적발표 컨퍼런스콜을 통해 "HBM4는 고객 요구 성능을 모두 충족하고 업계 최고 속도 지원이 가능하도록 준비했다"며 4분기부터 출하하기 시작해 내년에는 본격적인 판매 확대에 나설 계획"이라고 밝힌 바 있다.

관련기사

범용 D램의 경우 수요 확대로 인한 가격 상승으로 특히 더 좋은 성적을 낼 수 있었던 것으로 분석된다.

최정구 카운터포인트 책임 연구원은 “SK하이닉스는 AI 메모리 수요 급증에 따라 4분기에도 좋은 성적이 기대된다"며 "HBM4 개발에서도 고객사의 변화하는 요구사항에 잘 부응하고 있으며 수율 측면에서도 선두적 위치에 있다"고 설명했다.

장경윤 기자jkyoon@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
SK하이닉스 D램 메모리 반도체 HBM AI 삼성전자

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

"협력과 개방의 전환점"…APEC 2025, 세계 정부·언론 모두 '호평'

100년 시대 넘보는 토요타…'원 오브 원' 센추리 브랜드 출범

[르포] "디자이너도 '깃허브 코파일럿' 쓴다"…AI 개발 장벽 낮아져

李 대통령, '다자협력·AI·공급망' 강조…"케데헌 혼문처럼 연대"

ZDNet Power Center