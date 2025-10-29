신한은행, 피앤피시큐어 ‘DBSAFER DB’ 도입

피앤피시큐어(대표 박천오)는 신한은행이 빠르게 확산되는 NoSQL(비정형 데이터베이스) 환경 대응과 개인정보 관리 체계 강화를 위해 자사의 데이터베이스 접근제어 솔루션 ‘DBSAFER DB’를 도입했다고 29일 밝혔다.

이번 구축은 기존 RDBMS(관계형 데이터베이스) 환경을 넘어 NoSQL 환경까지 통제 범위를 확장하고, 전사 데이터 보호 역량을 강화하기 위한 전략적 조치라고 회사는 설명했다.

신한은행은 이미 RDBMS 환경에서 DBSAFER 기반의 접근제어 체계를 운영해왔다. 그러나 최근 비정형 데이터베이스 활용이 급격히 늘어나면서 기존 통제 방식으로는 새로운 데이터 환경을 완벽히 커버하기 어렵다는 과제가 발생했다. 이에, 신한은행은 비정형 DB 통제 체계 구축과 실시간 데이터 탐지·관리 강화를 목표로 이번 프로젝트를 추진했다.

이번 구축에서 신한은행은 피앤피시큐어의 NoSQL 대응 플랫폼 ‘P-NAP(PNPSECURE NoSQL Adaptive Platform)’을 적용했다. P-NAP는 보안 대상 DB 종류와 관계없이 빠르고 유연한 통제 체계를 구축할 수 있게 설계한 데이터베이스 대응 플랫폼이다.