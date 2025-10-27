ZDNet Korea 뉴스레터 구독신청
[인사] 기후에너지환경부
인사
입력 :2025/10/27 18:07
주문정 기자
◇국장급 전보 ▲전력망정책관 이재식
주문정 기자
mjjoo@zdnet.co.kr
인사
기후에너지환경부
