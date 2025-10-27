포스코홀딩스, 3분기 연속 영업익 증가…철강·이차전지 수익 개선

포스코홀딩스는 3분기 연결기준 매출 17조 2천610억원, 영업이익 6천390억원, 순이익 3천870억원을 기록했다고 27일 밝혔다.

전년 동기 대비 매출은 5.8%, 영업이익은 13.5%, 순이익은 22% 감소한 수치다.

전분기 대비로는 매출이 1.7% 감소하고 영업이익은 4.9%, 순이익은 387.5% 증가했다.

글로벌 주요 시장에서의 보호무역주의 강화 등 경영 불확실성이 가중되는 상황에서도 철강 사업의 실적 회복에 힘입어 전 분기 대비 영업이익은 약 320억원, 순이익은 3천30억원 증가하며 3분기 연속 연결 영업이익 개선을 이뤄냈다.

철강 사업은 지난해 4분기 저점 이후 3분기 연속 영업이익과 순이익이 개선됐다. 이번 분기는 철강 제품 판매가 하락으로 전 분기 대비 매출액이 소폭 줄었지만, 가동률 회복과 함께 지속적인 원가경쟁력 강화 노력으로 영업이익이 증가했다. 포스코의 경우 이번 분기 영업이익 5천850억원, 영업이익률 6.6%를 기록하는 등 수익성을 지속 강화해 나가고 있다.

서울 강남 포스코센터 전경 (사진=포스코홀딩스)

이차전지 소재 사업은 양극재 판매량 증가와 리튬 가격 상승에 따른 재고평가손실 환입 등으로 3분기 적자 폭이 축소됐다. 관련 자회사 포스코퓨처엠은 지난 6월 준공한 전구체 공장이 본격 가동되며 양극재 판매량 증가에 힘입어, 매출액과 영업이익 모두 전분기 대비 증가했다. 순이익은 흑자 전환했다.

인프라 사업에서는 포스코인터내셔널이 하절기 전력 수요 증가에 따른 발전 사업 수익 호조와 호주 세넥스 가스전 판매량 증가로 견조한 이익을 유지했다. 포스코이앤씨는 신안산선 사고 손실 추정액의 실적 반영과 안전 점검을 위한 전체 공사현장 일시 중단에 따라 영업이익이 감소했다.

이날 포스코홀딩스는 지난해부터 진행하고 있는 저수익·비핵심자산 구조개편 성과도 설명했다.

포스코그룹은 이번 분기 총 7건의 구조개편으로 약 4천억원의 현금을 창출했다. 2027년까지는 총 63건의 추가적인 구조개편을 통해 1조 2천억원의 현금을 추가 창출하고 그룹의 재무건전성을 강화한다는 계획이다.