"흰머리 미워 마세요…천연 항암 효과와 관련 있다"

눈에 띌 때마다 신경 쓰이는 흰머리가 실제로 암을 예방하는 생물학적 과정일 수 있다는 연구 결과가 나왔다고 기즈모도 등 외신들이 최근 보도했다.

일본 도쿄대학 연구진은 흰 머리 발생과 암 세포 방어 메커니즘 간의 연관성을 규명한 논문을 이번 달 국제학술지 ‘네이처 셀 바이올로지(Nature Cell Biology)’에 발표했다.

실제로 인체의 암을 예방하는 생물학적 과정일 수 있다는 연구 결과가 나왔다. (사진=클립아트코리아)

우리 몸의 세포는 내부·환경 요인에 의해 DNA 손상을 유발할 수 있는 스트레스에 끊임없이 노출되며, 이런 손상은 노화와 암 발생에 핵심 요인으로 작용한다. 하지만, 지금까지 과학자들은 DNA 손상의 구체적인 원인을 찾아내지 못했다. 특히 손상된 줄기세포가 장기적으로 조직 건강에 어떤 영향을 미치는지 명확히 규명하지 못했다.

도쿄대학 연구진은 머리카락의 색을 결정하는 줄기세포인 ‘멜라닌세포 줄기세포(McSC)’에 주목했다. 이 세포는 머리카락과 피부에 색을 부여하는 색소세포를 생성하며, 포유류의 경우 모낭 안에서 주기적으로 재생되며 머리카락과 피부에 색소를 제공한다.

사진=클립아트코리아

연구팀은 생쥐 실험을 통해 자외선 노출과 유사한 화학 물질로 DNA 손상을 유도하는 스트레스 상황을 조성하고, McSC가 어떻게 반응하는지 관찰했다. 그 결과 일부 세포는 DNA 손상에 반응해 정상적인 자가 재생을 멈추고 색소 세포로 분화한 뒤 소멸했으며, 이로 인해 머리카락이 하얗게 변하는 현상이 나타났다.

하지만, 발암물질에 노출된 일부 세포는 자기 복제 능력을 유지하며 세포 집단을 더 확장시켰고,이 과정에서 더 많은 유전적 손상이 축적돼 암세포와 유사한 움직임을 보였다. 일부 McSC는 DNA가 손상된 상황에서 “종양 발생 위험이 높은 상태로 전환된다”고 연구진은 밝혔다.

연구 책임 저자 에미 니시무라 도쿄대 생물학 교수는 "이번 연구 결과는 동일한 줄기세포 집단이 스트레스 종류와 미세환경 신호에 따라 소실되거나 확장되는 서로 다른 두 가지 운명을 따를 수 있음을 보여준다”고 밝혔다.

이어 "이번 연구는 흰머리와 흑색종(피부암)을 서로 무관한 현상이 아닌, 줄기세포의 스트레스 반응이 만들어내는 서로 다른 결과로 재정의한 것"이라고 덧붙였다.

연구진들은 이번 연구가 “흰머리가 암을 예방한다는 의미는 아니지만, 머리가 하얗게 되는 현상이 손상된 세포를 제거하기 위해 촉발되는 일종의 보호 메커니즘일 수 있음을 시사한다”고 강조했다.