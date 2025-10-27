창립 25주년 토마토시스템, 'AI·헬스케어 중심' 도약 선언

토마토시스템이 창립 25주년을 맞아 AI와 헬스케어를 중심으로 한 새로운 성장 비전을 내놓으며 미래 도약을 선언했다.

토마토시스템은 서울 삼성동 노보텔 앰배서더에서 창립 25주년 기념 전사 행사를 열고 'AI와 헬스케어 중심의 토마토시스템 2.0 시대'를 공식 선포했다고 27일 밝혔다.

이번 행사는 신임 조길주 대표 체제 출범 이후 처음 열린 전사 행사로, 전 임직원이 한자리에 모여 회사의 미래 방향성과 비전을 공유했다.

토마토시스템, 창립 25주년 맞아 ‘AI·헬스케어 중심’ 새 도약 선언(이미지=토마토시스템)

토마토시스템은 올해 6월 말 선릉 신사옥으로 사옥을 이전하고 조길주 대표를 새롭게 선임했다. 회사는 기존 SI·솔루션 중심의 '토마토시스템 1.0 시대'를 넘어, AI 기반 비즈니스와 디지털 헬스케어 분야로의 확장을 통해 지속 가능한 경쟁력을 확보한다는 전략이다.

이어 "AI 기반 엔터프라이즈 솔루션과 헬스케어 플랫폼을 핵심 성장 축으로 삼아 새로운 시장을 개척하겠다"고 밝혔다.

행사에서는 의미 있는 발표도 이어졌다. 이상돈 토마토시스템 의장은 임직원 대상 특별 주식 증여 계획을 공식 발표해 주목을 받았다.

이 의장은 "토마토시스템이 지금까지 성장할 수 있었던 근간은 임직원들의 열정과 노력"이라며 "25주년을 맞아 그동안 함께해 준 임직원들에게 감사의 뜻을 전하고자 특별 주식 증여를 결정했다"고 밝혔다.

이어 "이번 주식 증여는 회사 성장의 결실을 구성원들과 의미 있게 나누는 상징적인 조치"라고 강조했다.

이날 행사에서는 협업 미션, 팀 이벤트 등 전 직원이 참여하는 레크리에이션 프로그램과 퍼포먼스가 이어지며 구성원 간 유대감을 다지는 시간도 마련됐다. 창립 25주년을 기념하는 케이크 커팅과 단체 기념촬영으로 행사는 마무리됐으며, 현장은 박수와 환호로 축제 분위기를 이뤘다.

관련기사

토마토시스템은 앞으로 AI 기반 엔터프라이즈 솔루션 고도화, 헬스케어 플랫폼 사업 강화, 글로벌 파트너십 확대를 주요 전략 과제로 삼고, 차세대 IT 서비스 기업으로의 변화를 지속해 나갈 계획이다.

조길주 대표는 기념사에서 "토마토시스템이 25년간 IT 업계에서 신뢰받는 기업으로 성장할 수 있었던 것은 구성원들의 헌신과 고객사의 신뢰 덕분"이라며 "토마토시스템 2.0 시대는 기술 경쟁력과 함께 사람 중심의 가치를 실현하는 성장의 여정이 될 것"이라고 말했다.