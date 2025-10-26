"가을 메이크업 트렌드 한 눈에"…쿠팡, ‘뷰티풀데이’ 진행

쿠팡은 내달 2일까지 가을 시즌 메이크업 트렌드를 담은 ‘뷰티풀데이’ 할인전을 연다고 26일 밝혔다.

이번 시즌 뷰티 트렌드는 ▲강렬한 아이 메이크업 ▲깔끔한 피부 표현 ▲버건디·베리 계열의 립 컬러가 핵심이다. 이에 맞춰 ▲헤라 ▲롬앤 ▲더페이스샵 ▲에뛰드 ▲바닐라코 등 16개 뷰티 브랜드가 참여해 다양한 제품을 선보인다. 최근 신규 입점한 글로벌 메이크업 브랜드 ▲‘나스’도 이번 행사에 함께해 ▲‘애프터글로우 센슈얼 샤인 립스틱’ ▲‘블러쉬’ ▲‘라이트 리플렉팅 파운데이션’ ▲‘쿼드 아이섀도우’ 등의 제품을 선보인다.

이번 할인전의 대표 제품으로 ▲‘헤라 블랙 쿠션 파운데이션 듀오’ ▲‘에뛰드 님프 광채 볼류머’ ▲‘음영감을 살리는 ‘롬앤 베러 댄 컨투어 셰이딩’ ▲‘머지 더 퍼스트 펜 아이라이너’ 등이 있다. ▲‘쏘내추럴 파우더포룸 올 데이 타이트 메이크업 세팅 픽서’ ▲‘이니스프리 톤업 노세범 선스크린 EX’도 만나볼 수 있다.

관련기사

(사진=쿠팡)

행사 기간 동안 매일 인기 상품을 한정 수량으로 선보이는 ‘원데이 특가’가 진행된다. ▲‘한스킨 블레미쉬 커버 내추럴 컨실러’ ▲‘한스킨 누디씬 베이스’ ▲‘조성아 원더바스 슈퍼베지톡스 그린 버블 팩클렌저’ 등의 제품을 하루 한정 특가로 구매할 수 있다. 일부 제품 구매 시 사은품도 한정 수량으로 제공한다. 쿠팡 와우회원은 2만원 이상 구매 시 5천원 할인 쿠폰을 받을 수 있다.

쿠팡 관계자는 “가을 메이크업을 완성할 수 있는 인기 제품들을 다양하게 준비했다”며 “합리적인 가격과 혜택으로 고객 만족을 높일 것”이라고 말했다.