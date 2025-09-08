쿠팡, 첫 패션·뷰티 통합 할인전…랜덤박스 선착순 증정

쿠팡이 패션과 뷰티를 아우르는 첫 통합 할인전 ‘패뷰페(패션 뷰티 페스타)’를 오는 21일까지 연다고 8일 밝혔다.

이번 행사에는 패션과 뷰티 분야의 인기 상품들이 총출동한다. 먼저 패션 분야는 휠라·컨버스·커버낫·로라로라·널디·세터 등 주요 브랜드들이 제품을 선보인다.

뷰티는 메디힐·아비브·에스트라·닥터지·삐아·릴리바이레드 등 다양한 인기 브랜드가 많다. 패션과 뷰티 분야를 합친 브랜드 수는 30여개에 이른다. 패션과 뷰티 카테고리에 특화해 사은품까지 증정하는 기획전은 이번이 처음이다.

쿠팡, 첫 패션·뷰티 통합 할인전. (제공=쿠팡)

쿠팡은 행사 상품을 5만원 이상 구매한 고객 중 선착순 2천명에게 ‘패션&뷰티 랜덤박스(11만원 상당)’를 증정한다. 랜덤박스는 이번 기획전의 핵심 혜택으로, 패션 소품과 뷰티 아이템이 각각 하나씩 포함된다. 파우치, 양말, 리유저블백, 모자 같은 패션 아이템과 마스크팩, 클렌징폼, 에센스, 크림 같은 뷰티 제품이 랜덤으로 구성된다.

랜덤박스 외에도 3만원 이상 구매 시 3천원, 5만원 이상 구매 시 1만원 할인 쿠폰을 제공한다. 행사 상품은 쿠팡 홈페이지와 앱에서 ‘패뷰페’ 배너가 삽입된 제품을 기준으로 한다.

쿠팡은 주차별로 테마에 맞는 패션·뷰티 상품을 선보인다. 1주차(8일~14일)에 일상룩과 데일리 뷰티템, 주말 캐주얼룩과 포인트 메이크업, 도시적인 모던룩과 톤업 크림 등을 제안한다. 대표 상품으로 ▲LAP 체크 셔츠 ▲닥터지 레드 블레미쉬 시카 수딩 크림 ▲세터 그래픽 티셔츠 ▲삐아 오버 글레이즈 ▲미치코런던 하이넥 가디건 ▲에스트라 아토베리어 크림을 선보인다.

2주차(15일~21일)에는 새 학기 캠퍼스룩과 핑크 메이크업, 믹스앤매치 스트릿룩과 베이스 메이크업, 블랙&화이트 스타일링과 포인트 아이 메이크업을 선보인다.

쿠팡 관계자는 “패뷰페는 쿠팡이 처음 선보이는 패션과 뷰티의 통합 할인전”이라며 “앞으로도 다양한 카테고리에서 연합전을 확대해 고객에게 차별화된 혜택을 꾸준히 선사할 예정”이라고 말했다.