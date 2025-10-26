전고체 배터리 기업 퀀텀스케이프, 신공정 적용 B샘플 출하 시작

전고체 배터리 기업 퀀텀스케이프가 기존 B샘플 공정을 보완한 B1 샘플 출하를 시작했다.

일렉티브 등 외신에 따르면 퀀텀스케이프는 개발 중인 전고체 배터리셀 ‘QSE-5 B’의 B1 샘플 출하를 최근 시작했다고 밝혔다.

전고체 배터리는 현재 상용화된 리튬이온배터리 대비 에너지 밀도를 높이면서도 안전성이 크게 강화되고, 고온이나 저온 등 극한 환경에서도 사용할 수 있어 차세대 고성능 배터리로 개발되고 있다.

퀀텀스케이프 QSE-5-B 샘플 소개

퀀텀스케이프에 따르면 QSE-5 셀 샘플의 에너지 밀도는 리터 당 844Wh, kg당 301Wh를 달성했다. 리튬이온배터리의 에너지 밀도는 리터 당 700Wh 이하 수준이다. QSE-5는 영하 30도의 저온 환경에서도 사용 가능하며, 배터리 용량 10%에서 80%까지 충전하는 데 12분 가량이 소요된다.

B 샘플은 제품 개발 초기 샘플인 A 샘플을 보완해 고객사에게 납품되는 시제품을 뜻한다. 일반적으로 B샘플을 고도화해 최종 검증을 위한 C샘플을 생산하고, 이후 대량 양산에 돌입하게 된다.

퀀텀스케이프는 지난해 10월 말 첫 B 샘플 생산을 시작했다. 다만 이 당시에는 대량 양산을 위해 필요한 세라믹 분리막 생산 공정이 미비한 상태였는데, 지난해 12월 이 공정을 개발해 ‘코브라’로 명명했다. 지난 6월에는 코브라 공정을 배터리 생산 라인에 통합했다고 밝혔다.

관련기사

QSE-5는 폭스바겐그룹의 전고체 배터리 기반 전기 오토바이 ‘두카티 V21L’에 탑재될 전망이다. 이런 점을 고려하면 B1 샘플도 폭스바겐그룹에 납품되는 것으로 추정된다. 폭스바겐은 퀀텀스케이프 지분 17% 가량을 보유하고 있다.

퀀텀스케이프는 오는 2027~2028년 경 QSE-5 상업 생산을 목표로 하고 있다.