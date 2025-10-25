김건희, 비상계엄 당일 尹 자문의사 성형외과서 프로포폴 투약했나

12.3 비상계엄 당일 김건희씨가 강남에 있는 모 성형외과를 방문한 것과 관련해, 식품의약품안전처가 당시 방문한 환자가 ‘72년생 여성’이라고 밝혔다.

더불어민주당 전진숙 의원이 식약처로부터 제출받은 자료에 따르면, 당일 성형외과에 내원한 환자는 1972년생 여성 한 명이다. 그에게는 프로포폴 1개가 처방됐다. 참고로 김건희씨는 1972년생으로 식약처가 공개한 환자 출생 연도와 동일하다.

또 해당 성형외과 원장은 윤석열 전 대통령 자문의로 알려진 인물로, 대통령 취임식에도 초청된 바 있다.

윤석열 대통령 부인 김건희 여사가 지난 2022년 5월 22일 오후 서울 종로구 청와대 본관 대정원에서 열린 청와대 개방 특집 KBS 열린음악회에 참석했다. (대통령실 제공) 2022.5.23/뉴스1

전진숙 의원은 “김건희씨는 특검에 출두하면서 ‘자신은 아무것도 아니’라고 했다”라며 “실상은 윤석열 정부 2년 반 동안 대통령 윤석열 위에서 사실상 V0였다”라고 지적했다.

이어 “김건희씨가 대통령의 지위 및 대통령실 자원을 이용한 사적 이익 추구 등 단순한 ‘개인’이 아니라 국정을 농단한 ‘공인’이었다”라며 “김건희씨가 계엄 당일 어떤 행적을 했는지 확인하는 것은 중요하며, 그 일환으로 성형외과에서 어떤 약을 투약받았는지를 확인하는 것이 필요하다”라고 강조했다.

한편, 김건희씨는 현재 ▲관저 이전 ▲국정 개입 및 인사 개입 ▲양평고속도로 노선 변경 ▲선거 부당 개입 등으로 특검에서 조사를 받고 있다.