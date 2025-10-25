ZDNet Korea 뉴스레터 구독신청
[인사] 보건복지부
인사
입력 :2025/10/25 08:46
김양균 기자
◇국장급 전보 ▲복지행정지원관 박재만
◇책임운영기관장 채용 ▲국립공주병원장 최종혁
김양균 기자
angel@zdnet.co.kr
복지행정지원관
국립공주병원장
