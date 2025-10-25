[인사] 보건복지부

◇국장급 전보 ▲복지행정지원관 박재만

◇책임운영기관장 채용 ▲국립공주병원장 최종혁

