[크리스의 SW아키텍트⑳·끝] SW아키텍처는 무엇으로 사는가

35년 전, 처음 개발자로 업계에 발을 디뎠을 때가 생각난다. 당시 필자 고민은 명확했다. 어떻게 하면 한정된 메모리 안에서 더 빠른 알고리즘을 구현할 수 있을까? 어떻게 하면 버그 없는 코드를 만들 수 있을까?

세상은 비교적 단순했고, 기술의 목표는 선명했다. 그동안 20편에 걸친 긴 칼럼의 마지막에 서 있는 지금, 필자는 SW 아키텍트라는 직업이 마주한 질문의 무게가 그 때와는 비교할 수 없을 만큼 무거워졌음을 느낀다.

우리는 지난 여정을 통해 AI 네이티브로의 전환, 각 산업 현장의 치열한 아키텍처 전쟁, 지정학적 현실과 시스템의 신뢰 문제까지, 실로 거대한 변화의 파도를 함께 목격했다. 그렇다면 이 모든 도전을 관통하는 미래의 SW 아키텍트는 과연 어떤 존재가 돼야 할까? 필자는 그 답이 세 가지의 새로운 정체성을 받아들이는 데 있다고 생각한다.

첫째, 미래의 아키텍트는 ‘기술 통역가(Technology Interpreter)’가 돼야 한다. AI가 스스로 코드를 생성하는 시대에, 아키텍트 역할은 더 이상 완벽한 청사진을 그리는 설계자가 아니다. 인간이 완벽하게 이해하기 어려운 AI의 판단을 해석하고, 그 안에 숨겨진 편견과 위험을 감지하며, 기술과 인간 사회 사이의 소통을 책임지는 통역가의 역할이 더욱 중요해졌다. 시스템이 왜 그런 결정을 내렸는지 명확히 설명하고, 그 결과에 대한 사회적 책임을 질 수 있는 구조를 만드는 것, 즉 ‘신뢰’를 설계하는 것이 아키텍트의 새로운 핵심 역량이 된 것이다.

둘째, 미래의 아키텍트는 ‘디지털 외교관(Digital Diplomat)’이 돼야 한다. 기술이 국경을 넘는 순간, 그것은 더 이상 순수한 코드가 아니라 한 국가의 문화와 규범, 그리고 정치적 이해관계를 담는 그릇이 된다. 다극화하는 세계 속에서 아키텍트는 유럽 GDPR, 미국 데이터 주권, 중국 기술 자립과 같은 각기 다른 규칙과 맥락을 이해하고, 그 사이에서 시스템이 생존하고 성장할 수 있는 길을 찾는 외교관의 시각을 가져야 한다. 최고의 기술이 아닌, 각 권역의 파트너들과 함께 그들의 규칙과 문화에 맞는 ‘사실상의 표준’을 만들어나가는 아키텍처 참여 전략이 그 어느 때보다 중요하다.

마지막으로, 미래의 아키텍트는 ‘사회적 설계자(Social Designer)’가 돼야 한다. 한 줄의 코드가 한 사람의 인생을 바꾸고, 하나의 시스템 장애가 국가적 재난으로 이어지는 현실 앞에서, 우리는 더 이상 기술의 사회적 영향으로부터 자유로울 수 없다. 건축가가 건물의 미관 뿐 아니라 그 안에서 살아갈 사람들의 안전과 삶의 질까지 책임지듯, SW 아키텍트는 이제 디지털 세상의 안전과 공정성, 투명성을 책임지는 무거운 사회적 책무를 안게 됐다. 우리는 “이것을 만들 수 있는가?”라는 질문을 넘어, “우리가 이것을 만들어야만 하는가?” 라는 윤리적 질문에 스스로 답할 수 있어야 한다.

그럼, 이 모든 역할을 감당해야 할 다음 세대의 SW 아키텍처는 어떤 모습일까? 그것은 특정 기술이나 프레임워크의 이름으로 정의되지 않을 것이다. 필자는 그것이 마치 살아있는 유기체와 같은 아키텍처가 될 것이라 믿는다. 외부 환경 변화에 맞춰 스스로 진화하고(Adaptability), 예기치 않은 충격에도 전체가 무너지지 않고 회복하며(Resilience), 자신의 모든 활동을 투명하게 드러내 신뢰를 얻는(Transparency) 그런 아키텍처 말이다.

지난 20편의 칼럼을 통해 필자가 하고 싶었던 이야기는 결국 하나였다. 소프트웨어 아키텍처는 단순히 기술의 집합이 아니라, 우리가 살아가는 세상을 반영하고 또 만들어가는 시대의 거울이라는 것이다. 그리고 그 거울을 닦고 올바른 방향으로 비추는 것이 바로 우리 SW 아키텍트들의 끝나지 않는 여정일 것이다.

긴 시간 동안 저의 부족한 글에 귀 기울여주신 독자 여러분께 진심으로 감사드린다. 저의 여정은 앞으로도 계속될 것이며, 이 글을 읽는 모든 분들의 여정 또한 그러하리라 믿는다. 부디 각자의 자리에서 더 나은 시스템, 더 나은 세상을 위한 고민을 멈추지 않으시길 바란다.

◆ 나희동 크리스컴퍼니 대표는...

-정보관리기술사 (54회), SW아키텍트 (CPSA), 수석감리원

-전남대학교 산업공학과, 서울과학기술대학교 컴퓨터공학 석사

-CMU SEEK 1기 MSE, UTD SW MBA 수료

-전/투이컨설팅 SW아키텍처 담당 이사, 마르미III 개발참여

-전/싸이버로지텍 기술연구소 및 플랫폼사업본부 상무

-전/동양시스템즈 솔루션사업본부 본부장

