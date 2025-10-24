오픈AI, 맥OS용 인터페이스 '스카이' 인수…애플 생태계 진입 가속

오픈AI가 맥OS 환경을 위한 자연어 기반 인터페이스 '스카이'를 개발한 스타트업 소프트웨어 애플리케이션즈를 전격 인수했다. 챗GPT를 일상적인 컴퓨팅 환경에 확장하는 전략으로, 오픈AI가 애플 생태계까지 본격 진입했다는 점에서 주목된다.

24일 테크크런치에 따르면 오픈AI는 스카이를 만든 소프트웨어 애플리케이션즈를 인수하며 맥OS 통합 기술을 챗GPT에 접목한다고 발표했다.

구체적인 거래 조건은 공개되지 않았지만 스카이 개발사는 딜런 필드 피그마 최고경영자(CEO), 스텔레이션 캐피털, 콘텍스트 벤처스 등으로부터 총 650만 달러(약 93억원)를 투자 받았으며 샘 알트먼 오픈AI CEO가 투자 펀드를 통해 지분을 보유하고 있었던 것으로 알려졌다.

오픈AI가 맥OS용 AI 인터페이스인 스카이를 인수했다. (사진=오픈AI)

스카이는 사용자의 맥OS 화면을 인식해 앱 내 작업을 직접 수행할 수 있는 AI 기반 인터페이스로, 글쓰기·기획·코딩 등 다양한 업무를 자연어 명령으로 처리할 수 있다.

아리 아인스타인, 콘래드 크레이머 스카이 공동창업자는 앞서 iOS용 자동화 애플리케이션 '워크플로우'를 개발해 애플에 매각한 바 있다. 현재 해당 기술은 앱 내 기본 기능인 '단축어'로 활용되고 있다.

이번 인수는 피지 시모 오픈AI 애플리케이션 부문 CEO와 닉 터리 챗GPT 총괄이 주도했으며 스카이 팀 전원이 오픈AI에 합류할 예정이다. 이는 오픈AI가 자사 기술을 애플 제품 사용자의 일상과 기업 워크플로우 전반에 통합하려는 전략적 행보로 평가된다.

특히 애플의 AI 전략에도 영향을 미칠 전망이다. 현재 애플은 '애플 인텔리전스'를 중심으로 자체 AI 기능을 확대하고 있지만 맥OS 전용 AI 비서 수준의 에이전트형 시스템은 아직 초기 단계로 평가된다.

반면 스카이는 사용자의 화면을 인식하고 앱을 직접 제어할 수 있어 맥OS 환경에서 오픈AI 기술의 존재감을 빠르게 확대할 수 있다는 관측이 나온다.

오픈AI 닉 터리 총괄은 "우리는 챗GPT가 단지 프롬프트에 응답하는 데서 그치지 않고 실제로 사용자의 작업을 수행하는 미래를 만들고 있다"며 "맥OS와의 통합 기술력을 갖춘 스카이는 우리의 비전을 더욱 앞당길 것"이라고 말했다.