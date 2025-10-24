맘스터치, 르세라핌 첫 싱글 발매 맞춰 한정판 세트 출시

맘스터치가 전속모델 르세라핌의 첫 싱글 앨범 발매를 기념해 팬과 소비자를 위한 한정판 세트 메뉴를 출시했다고 24일 밝혔다.

이번 한정판은 르세라핌의 신곡 ‘SPAGHETTI’ 발매를 응원하며, 맘스터치의 ‘버거·치킨·피자·스파게티’를 아우르는 QSR(Quick Service Restaurant)형 메뉴 경쟁력을 기반으로 구성됐다.

맘스터치의 대표 세트 메뉴인 ‘르세라핌 Pick 세트’는 ▲르세라핌 Pick 와우순살 싱글세트 ▲르세라핌 Pick 와우순살 커플세트 ▲르세라핌 Pick 와우순살 비프커플세트 등 3종이다.

(사진=맘스터치)

세트에는 ‘에드워드 리 K 비프버거’, ‘후라이드와우순살’, ‘아라비아따치즈버거’ 등 르세라핌 멤버들이 즐겨 찾는 인기 메뉴가 포함됐다.

세트를 구매한 모든 고객에게는 멤버 5인의 개별 셀피로 구성된 포토 세트가 증정된다. 매장별 재고 소진 시 해당 세트 판매는 조기 종료된다.

맘스터치의 피자 전문 브랜드 ‘맘스피자’도 르세라핌의 신곡을 콘셉트로 한 ‘르세라핌 스파게티 세트’를 한정 출시했다.

신메뉴 ‘갈릭바질치즈오븐스파게티’는 토마토 소스에 바질 페스토와 갈릭 후레이크를 더해 풍미를 살렸으며, ‘버터소금빵피자’ 라인 신메뉴인 ‘트러플바질알리고피자’, ‘바삭옥수수통새우피자’ 중 한 가지를 선택할 수 있다. 세트에는 콜라(500ml)와 함께 ‘르세라핌 셀피 포토 세트’도 포함된다.

맘스터치 관계자는 “르세라핌 멤버들이 실제로 즐기는 메뉴를 중심으로 구성해 팬들에게 색다른 즐거움을 선사하고자 했다”며 “다양한 메뉴 조합과 한정판 굿즈를 통해 맘스터치와 르세라핌 팬 모두에게 특별한 추억이 되길 바란다”고 말했다.

맘스터치는 이번 세트 출시를 기념해 공식 인스타그램 이벤트를 진행해 르세라핌 멤버들의 얼굴이 담긴 ‘이리럽(Eat it up) 티셔츠’를 증정한다. 르세라핌 Pick 세트는 다음 달 일본 도쿄 시부야·하라주쿠·시모기타자와 직영점에서도 출시된다.