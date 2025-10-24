GS25 춘식이 우유, 새단장 후 매출 20% 넘게 뛰었다

GS리테일이 운영하는 편의점 GS25는 카카오프렌즈 인기 캐릭터 ‘춘식이’를 활용한 협업 상품 ‘춘식이우유’ 매출이 새단장 이후 20% 넘게 증가했다고 24일 밝혔다.

춘식이우유는 2022년 첫 출시 이후 3년 동안 월평균 100만 개 이상 판매를 기록하며 편의점 우유 카테고리 내 매출 1위를 지켜왔다. 지난 9월 진행된 패키지 디자인 새단장을 통해 세련된 캐릭터 감성과 브랜드 이미지를 강화한 결과, 10월 매출(1~23일 기준)이 전년 동기 대비 24% 상승했다.

GS25는 7종의 춘식이 시리즈를 운영 중이다. 1등급 원유를 사용한 고품질 원료와 합리적인 가격 덕분에 고물가 시대 ‘물가안정 PB상품’으로 인기를 얻고 있다.

GS25에서 모델이 춘식이우유와 새롭게 선보이는 맛삼춘딸기우유(오른쪽)를 들고 있다. (제공=GS리테일)

이 같은 인기에 힘입어 GS25는 지난 22일 키링형 ‘맛삼춘딸기우유’를 출시했다. ‘맛도리를 삼킨 춘식이’라는 설정을 담은 ‘맛삼춘’ 콘셉트로 딸기우유를 마신 뒤 뚜껑을 키링으로 재활용할 수 있는 점이 가장 큰 특징이다. 최근 가방이나 핸드폰, 파우치 등에 키링을 달아 개성을 표현하는 Z세대 트렌드를 반영해 개발됐다.

김동욱 GS리테일 음용식품팀 MD는 “춘식이우유는 귀여운 캐릭터 감성과 높은 품질로 3년간 꾸준히 사랑받아온 대표 스테디셀러”라며 “이번에 새롭게 선보이는 키링우유는 마시고 남는 즐거움이라는 새로운 소비 가치를 담은 상품으로 Z세대의 합리적이면서도 감성적인 소비 트렌드를 리드할 것”이라고 말했다.