[인사] 공정거래위원회

인사입력 :2025/10/23 16:39

주문정 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

◇과장급 전보 ▲위원장 비서관 김대간 ▲기업결합과장 김성한

주문정 기자mjjoo@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
인사 공정거래위원회

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

배달앱 안 쓰면 손해?...전화 주문 고객 푸대접 논란

"여기는 데이터가 살아있는 ‘여기어때 D&A센터’ 입니다"

"LG 로봇 군단, 산업·서비스·거실 장악할 것"

[현장] 삼성·SK HBM4에만 관심 집중…한산한 'SEDEX 2025'

ZDNet Power Center