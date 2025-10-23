크래프톤, 'AI First' 기업 전환 선언…1천억원 이상 투자

크래프톤이 'AI First' 기업으로의 전환을 선언했다.

크래프톤은 23일 사내 소통 프로그램인 크래프톤 라이브 토크(KLT)에서 'AI First 기업으로의 전환: 일과 회사, 개인의 미래'를 주제로 중장기 비전과 로드맵을 공유했다.

'AI First'는 AI를 문제 해결의 중심이자 최우선 수단으로 삼아 전사 생산성을 높여 중장기 기업가치 성장을 가속화하는 전략이다. 크래프톤은 Agentic AI를 바탕으로 미래 성장 동력을 확보할 계획이다.

김창한 크래프톤 대표는 "오늘을 기점으로 크래프톤은 Agentic AI를 중심으로 업무를 자동화하고, 구성원은 창의적 활동과 복잡한 문제 해결에 집중하는 AI 중심 경영 체계를 본격화할 것"이라며, "AI를 통해 구성원의 성장을 촉진하고 조직의 도전 영역을 넓히는 기업으로 도약하겠다"고 밝혔다.

이를 위해 크래프톤은 약 1천억원을 투자해 GPU 클러스터를 구축한다. 이 인프라는 Agentic AI 구현을 가속하는 기반이 되며, AI 워크플로우 자동화, AI R&D, 인게임 AI 서비스 강화에 활용된다. 2026년 하반기까지 AI 플랫폼과 데이터 통합·자동화 기반을 완성해 전사 AI 운영 인프라를 확립할 예정이다.

또한 2026년부터 매년 약 300억원의 예산을 편성해, 구성원들이 다양한 AI 툴을 업무에 적용할 수 있도록 지원한다. 이는 기존 AI 서비스 지원 규모의 10배 이상이다.

HR 제도와 조직 운영 체계도 개편한다. 실행 전략은 ▲AI First 문화 정착 ▲업무 방식·조직 혁신 ▲새로운 도전·성장 기회 제공의 세 가지 축으로, 올해 전면 시행된다.

문화 정착을 위해 사내 플랫폼 'AI 러닝 허브'를 중심으로 학습을 지원하고, 'AI 라운드테이블'과 'AI 해커톤'을 운영해 AI 활용 문화를 확산한다. 조직 혁신 측면에서는 조직 관리 범위를 확장하고, AI 전문 인력에 대해서는 별도의 인력 운영 체계를 도입한다.

또한 AI 도입으로 확보한 리소스를 신작 개발 및 혁신 프로젝트에 재투자해 지속 성장 체계를 실현한다.

크래프톤은 이번 전환을 계기로 기술·조직·문화 전반에서 AI 활용 범위를 확대하고, 경영과 의사결정 전 과정에 AI를 적용할 예정이다.

김창한 대표는 "크래프톤은 AI First 전략을 통해 구성원 개개인의 성장 기회를 넓혀 플레이어 경험 중심의 창의적 시도를 확대하고, 게임 산업 전반의 AI 혁신을 선도할 것"이라며, "AI 중심으로 일하는 운영 기준을 정립해 글로벌 게임 산업에서 참고할 수 있는 모범사례를 제시하겠다"고 전했다.