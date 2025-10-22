독일 통신사 "중고폰 가져오면 순금 드려요"

독일 이동통신사 도이치텔레콤이 휴대폰 재활용 캠페인을 진행하면서 중고폰을 반납하면 최근 값이 치솟는 금을 내주는 이벤트로 이목을 끌고 있다.
도이치텔레콤은 최대 순금 1kg의 경품을 내걸고 독일 내에 약 2억 대의 미사용 휴대폰을 줄이기 위한 이벤트를 마련했다. 경품으로는 순금 외에 축구경기 티켓, 독일축구협회 공식 상품 매장 이용권도 걸었다.
회사는 지난해 말까지 그룹 전체에서 1천100만대 이상의 휴대폰을 회수한 프로그램을 바탕아로 소비자들의 재활용 참여를 이끌어내기 위해 보상 프로그램을 마련했다.
쓰지 않는 휴대폰 외에도 모뎀, 라우터, 리피터, TV 수신기 등 다양한 디바이스를 회수하고 있다.
한편, 도이치텔레콤은 2030년까지 모든 IT 디바이스와 네트워크에 사용 중인 기기를 재활용이 가능한 체계를 구축한다는 방침이다.