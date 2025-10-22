형지 손잡은 NC AI, '바르코'로 K-패션 AX 이끈다

국가대표 인공지능(AI) 기업으로 거듭난 NC AI가 K-패션의 인공지능 전환(AX)을 위한 지원에 나선다.

NC AI는 지난 21일 삼성동 한국패션협회에서 형지그룹과 'AX 및 바르코 도입' 협약식을 맺고 AI 기반 경영혁신 업무협약을 체결했다고 22일 밝혔다. 이번 협약은 패션 전문 AI 솔루션인 '바르코 아트 패션'을 활용해 전통 패션기업의 AI 중심 경영체제 구축을 목표로 한다.

형지그룹은 협약을 통해 NC AI의 바르코 솔루션을 단계적으로 도입, 3개월 내 기획, 영업, 유통, 고객서비스 등 핵심 조직에 우선 적용할 예정이다. 형지그룹은 크로커다일레이디로 유명한 모회사 패션그룹형지를 비롯 형지엘리트, 형지글로벌, 형지I&C 등 상장사와 형지에스콰이아, 형지아트몰링 등 계열사를 거느린 국내 대표 종합패션기업이다.

21일 삼성동 한국패션협회에서 개최된 섬유패션 AX포럼 현장에서 협약식 현장 사진 (사진=NC AI)

양사는 전사적 AI 경영전환을 목표로 데이터 통합, 업무자동화, 고객경험 혁신을 위한 실행체계를 구축하고, 형지는 AI 기반 업무문화 정착을 위한 사내 교육과 조직문화 혁신을 병행한다.

NC AI는 패션업계에 특화된 AI 솔루션 '바르코 아트 패션'을 통해 업계 혁신을 이끌고 있다. 이 솔루션은 패션 디자이너와 마케터를 위한 AI 이미지 생성 도구로, 제품 디자인 시안부터 모델 착장 컷, SNS 마케팅용 비주얼까지 다양한 패션 콘텐츠를 손쉽게 제작할 수 있도록 지원한다.

NC AI는 이미 MLB와 디스커버리 익스페디션으로 유명한 에프앤에프(F&F), 신세계인터내셔널 등 국내 유수의 패션회사에 바르코 아트 패션을 도입했다. 현재는 국내 주요 패션 기업 10여 곳과 계약 검토를 진행 중이다.

패션업계는 현재 AI 기술 도입이 가장 활발한 분야로 주목받고 있다. 글로벌 명품 브랜드들도 AI 활용에 적극 나서면서 패션AI 시장은 2035년 894억 달러 규모로 성장할 것으로 전망된다. 랄프로렌의 AI 스타일리스트 서비스, 발렌시아가의 AI 패턴 제작 등 해외 브랜드들의 AI 도입 사례가 늘어나는 가운데 NC AI와 형지그룹의 협약은 국내 패션업계 AI 전환의 대표 모델이 될 것으로 기대되고 있다.

최준호 형지그룹 부회장은 "AI는 더 이상 선택이 아닌 생존의 언어"라며 "AI를 통해 가치와 효율을 동시에 높이는 지속가능한 패션경영 혁신을 선도하기 위해 NC AI와 손을 맞잡았다"고 말했다.

NC AI는 앞으로 차세대 바르코 시리즈 고도화, 산업 특화형 LLM 개발, 멀티모달 생성 기술 확장을 통해 패션을 비롯한 다양한 산업 분야의 AI 전환을 지속 지원할 예정이다.

이준수 NC AI CPO는 "국내 대표 종합패션그룹인 형지와 이번 협약을 맺게 되어 무척 기쁘다"며 "이번 협약을 통해 패션업계의 AI 혁신을 선도하고 글로벌 경쟁력 확보에 기여하겠다"고 밝혔다.