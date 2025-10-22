서울대 나민애 교수, 초등생 위한 학습만화 '문해력 게임' 출간

‘문해력 전문가’로 알려진 서울대학교 나민애 교수가 초등학생을 위한 학습만화 '나민애의 문해력 게임' 시리즈를 겜툰과 함께 출간했다고 22일 밝혓다. 최근 사회적 이슈로 떠오른 학생들의 문해력 저하 문제에 대한 새로운 해법을 제시한다는 취지다.

'나민애의 문해력 게임'은 문해력 부족이 심각한 사회 문제가 된 2125년 미래를 배경으로 한다. 아이들이 가상 공간에 접속해 저승사자, 구미호 등 다양한 캐릭터로 변신한 뒤, 알까기, 윷놀이 등 친숙한 놀이와 결합된 ‘문해력 게임’을 100단계에 걸쳐 해결해나가는 과정을 담았다.

이번 프로젝트는 나 교수가 자신의 초등학생 자녀가 문해력을 즐겁게 키울 방법을 고민하면서 시작됐다. 그는 기획 단계부터 스토리, 문제 난이도 조정 등 전 과정에 직접 참여했다.

나 교수는 "달콤한 사탕 대신 단맛 나는 영양제를 주는 마음으로 만들었다"며 "책을 읽는 시간은 '앉아 있는 힘'을 키우는 시간이며, 좋은 만화책은 영상 중독과 싸우는 부모 세대에게 강력한 대안이 될 수 있다"고 말했다.

한편, 나 교수는 이번 시리즈로 발생하는 인세의 일부를 어린이병원 및 아동 기관에 기부할 예정이다. 그는 "아이들이 만화책을 재미있게 읽으며 문해력을 키우고, 그 수익이 다시 아이들을 위한 곳에 쓰인다면 큰 보람이 될 것"이라고 전했다.