캐딜락 비스틱, 獨 올해의 차 럭셔리 부문 수상…2년 연속

럭셔리 자동차 브랜드 캐딜락의 프리미엄 3열 순수 전기 스포츠유틸리티차(SUV) '비스틱(VISTIQ)'이 '2026 독일 올해의 차 (GCOTY)' 시상식에서 럭셔리 부문을 수상했다고 22일 밝혔다.

지난 13일 독일 프리드리히스하펜에서 열린 시상식은 40명의 글로벌 자동차 전문가들이 디자인, 혁신성, 실용성, 성능, 가치 등을 종합적으로 평가해 수상작을 선정하는 유럽 최고 권위의 자동차 디자인 시상식으로 평가받는다.

비스틱은 7인승 3열 공간, 그리고 증강현실(AR) 헤드업 디스플레이, 나이트 비전 시스템, 돌비 애트모스®를 지원하는 23개 스피커 AKG® 오디오 시스템 등 첨단 기술을 갖춘 점에서 높은 평가를 받았다.

캐딜락은 지난해 '리릭'에 이어 올해 '비스틱'으로 2년 연속 독일 올해의 차(GCOTY) 럭셔리 부문을 수상했다. 이는 글로벌 자동차 제조사인 제너럴모터스(GM)와 캐딜락 브랜드 뿐만 아니라 GCOTY 사상 최초의 럭셔리 부문 연속 수상이다.

옌스 마이너스 GCOTY 공동 창립자는 "캐딜락 비스틱은 미래지향적 디자인과 첨단 기술, 그리고 럭셔리한 일상 활용성이 결합된 놀라운 조합으로 심사위원단에 깊은 인상을 남겼다"며 "대담하고 현대적이며 고품격을 자랑하는 프리미엄 전기차 시장의 새로운 상징인 비스틱을 통해 캐딜락이 오랜 전통에 뿌리를 둔 미국 럭셔리를 확장하고 있음을 다시 한번 확인할 수 있었다"고 말했다.

존 로스 캐딜락 부사장은 "캐딜락은 글로벌 시장에서 성장 모멘텀을 이어가고 있으며, 독일 올해의 차 럭셔리 부문 수상은 이러한 진전을 입증하는 결과"라며 "특히 수많은 전설적인 자동차 브랜드의 본고장이자 세계에서 가장 경쟁이 치열한 자동차 시장인 독일에서 2년 연속 럭셔리 부문을 수상한 최초의 자동차 제조사가 된 것은 매우 자랑스러운 성과"라고 전했다.

한편 '독일 올해의 차(GCOTY)'는 자동차 산업에서 가장 중요하고 국제적으로 인정받는 상 중 하나로, 매년 독일과 해외의 주요 자동차 전문 기자들이 지난 12개월간 독일 시장에 출시된 신차들을 디자인, 혁신성, 일상 실용성, 성능, 가치 등의 기준으로 평가한다.

심사위원단은 콤팩트, 프리미엄, 럭셔리, 퍼포먼스, 뉴 에너지 등 5개 부문의 수상작을 선정하며, 이 중 하나가 최종 독일 올해의 차로 선정된다.