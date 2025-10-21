기아, 카자흐스탄서 쏘렌토·스포티지 생산한다…연간 7만대 CKD 공장 준공

기아가 중앙아시아 시장 공략 강화를 위해 현지 공장을 건설했다. 이번 조치를 통해 기아는 2025년 기준 약 8천만 명에 달하는 인구를 보유한 중앙아시아 5개국(카자흐스탄·우즈베키스탄·키르기스스탄·타지키스탄·투르크메니스탄)을 직접 공략한다는 방침이다.

기아는 21일(현지시간) 카자흐스탄 코스타나이에서 반조립제품(CKD) 합작 공장 준공식을 개최했다고 밝혔다.

준공식에는 송호성 기아 사장과 로만 스클야르 카자흐스탄 제1부총리를 비롯한 현지 정부 고위급 인사, 파트너사 관계자들이 대거 자리를 함께 했으며, 카심-조마르트 토카예프 카자흐스탄 대통령은 화상으로 행사에 참석했다.

송호성 사장은 "카자흐스탄 CKD 공장은 고객 중심의 혁신 및 전동화를 통해 지속가능한 가치를 창출하려는 기아 글로벌 비전의 일환"이라고 말했다.

기아 카자흐스탄 CKD 공장 건설에는 총 3억1천만달러(4천424억9천400만원)가 투자됐으며 공장의 연간 생산능력은 7만대 수준이다. 전체 부지 면적은 63만㎡에 달한다.

기아는 공장 준공식에 맞춰 쏘렌토 양산을 개시했으며, 2026년에는 스포티지를 생산할 계획이다. 또한 앞으로 현지 시장 수요와 현지화 작업 진척 정도에 따라 생산 모델을 확대할 예정이며 이를 통해 중앙아시아 지역 내에서 입지를 강화할 계획이다.