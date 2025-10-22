에니아이, 햄버거 패티 굽는 로봇 美 첫 공급

로봇 키친 스타트업 에니아이는 햄버거 조리로봇 '알파 그릴'을 미국 뉴욕에 공급했다고 22일 밝혔다.

알파 그릴은 뉴욕주 북부에 위치한 버거 전문점 더필링스테이션버거웍스(TFS)에 도입됐다. 에니아이가 조리로봇을 미국 현지 매장에 공급한 첫 사례다.

미국 TFS 버거 매장 직원이 ‘알파 그릴’로 패티를 조리하는 모습 (사진=에니아이)

에니아이 '알파 그릴'은 카이스트 출신 엔지니어들이 개발한 국산 조리로봇이다. 햄버거 패티 굽기에 특화됐다. 시간당 200장 이상을 자동으로 조리하며 시간, 온도, 두께를 정밀 제어해 조리 품질을 표준화한다.

매장 관계자는 "알파 그릴 도입 후 패티 조리시간이 약 70% 단축돼 피크타임에도 추가 인력 없이 조리가 가능해졌다"며 "기존 직원들의 근무 만족도도 크게 높아졌다"고 밝혔다.

황건필 에니아이 대표는 "한국에서 검증된 로봇 기술력이 세계 최대 시장에서도 통한다는 점에서 의미가 크다"며 "미국 현지 주요 버거 브랜드와 설치를 논의하고 있다"고 설명했다.

한편 에니아이는 프랭크버거, 롯데리아, 맘스터치, CJ프레시웨이 버거스테이션, 다운타우너, 뉴욕버거 등 국내 주요 햄버거 브랜드에도 '알파 그릴'을 공급하고 있다.