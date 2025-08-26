에니아이, 햄버거 조리로봇 리스 상품 출시

로봇 키친 스타트업 에니아이는 햄버거 조리로봇 '알파 그릴' 리스형 상품을 출시한다고 26일 밝혔다.

신규 리스형 상품은 금융사 연계로 운영된다. 보증금 납부 후 36개월 분할 납입 구조를 따른다. 납입이 완료되면 기기 소유권이 자동 이전된다. 계약 종료 후 추가 비용 없이 장비를 계속 사용할 수 있다.

계약 직후 일정 요건을 충족하면 36개월 총 계약 금액 기준 부가세를 익월 조기 환급 받아 수백만 원 규모 현금을 확보할 수 있다.

에니아이 햄버거 조리로봇 '알파 그릴' (사진=에니아이)

국내 유일의 햄버거 조리로봇 알파 그릴은 시간, 온도, 두께를 미리 설정해 시간당 200개 이상의 패티를 자동으로 굽는다. 현재 롯데리아, 맘스터치, 뉴욕버거, 다운타우너 등 프랜차이즈와 중소형 수제버거 매장에서 운영 중이다.

이번 리스형 상품은 초기 자금 여력이 제한된 예비 창업자와 비용 예측이 중요한 중소형 점포를 겨냥해 마련됐다. 인력난과 운영비 부담을 동시에 줄이는 현실적인 대안이 될 것으로 기대된다.

납입과 동시에 소유권을 확보하는 일시불 구매형도 병행 운영한다. 기존 월 구독형 상품은 단종하고 소유권과 환급 혜택을 모두 제공하는 리스형·구매형 중심 체계로 전환한다.

황건필 에니아이 대표는 "리스형 상품은 계약 직후 현금 유입과 장기 비용 절감이라는 두 가지 장점을 동시에 제공한다"며 "자동화가 일부 매장 선택을 넘어 업계 전반으로 확산되는 계기가 될 것"이라고 말했다.