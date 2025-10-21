AJ네트웍스, 산업장비 온라인 렌탈 플랫폼 출시

기업간 거래(B2B) 렌탈 전문 기업 AJ네트웍스는 산업 장비 온라인 렌탈 플랫폼을 공식 출시했다고 21일 밝혔다.

이는 AJ네트웍스가 추진 중인 산업 장비 렌탈 서비스 디지털 전환의 일환으로, 사용자 편의성 제고에 초점을 맞춘 디지털 플랫폼이다.

신규 플랫폼은 ▲간편한 조건 검색 ▲시각화된 장비 정보 ▲빠른 견적 요청 ▲실시간 상담 신청 ▲계약 및 배송 현황 추적 등 기능을 제공한다.

AJ네트웍스 산업 장비 온라인 렌탈 플랫폼 화면 (사진=AJ네트웍스)

고객은 비로그인 상태로도 즉시 온라인 견적을 신청할 수 있으며, 장비를 검색해서 견적을 신청하기까지 걸리는 단계도 4단계 이내로 단축했다.

직관적인 메뉴 구성과 간편한 화면 설계로 장비 정보를 한눈에 파악할 수 있다. 설정한 조건에 따라 자신의 업무 환경에 맞는 장비를 검색·비교할 수 있다.

특히 모바일 환경에도 최적화돼, 산업 현장에서 근무하는 고객도 시간과 장소의 제약 없이 필요한 장비를 효율적으로 확보할 수 있다.

관련기사

플랫폼은 지게차와 고소작업대, 컴프레셔, 스카이차 등 산업 현장 핵심 장비 렌탈 및 중고 장비 매매 서비스를 제공한다. 향후 계약서 생성과 세금계산서 발행, AS 신청 등 사후 절차까지 자동화할 예정이다.

AJ네트웍스 관계자는 "산업 장비 렌탈 분야의 디지털 전환을 선도하기 위한 이정표"라며 "산업 장비 렌탈 분야의 '토털 솔루션'으로 고도화해 고객 편의를 한층 높이고, 산업 장비 분야의 디지털 종합 솔루션 리더로 발돋움할 것"이라고 말했다.