AJ네트웍스, 환경부장관 표창 수상

AJ네트웍스는 25일 '2025 친환경 기술진흥 및 소비촉진 유공' 정부 포상에서 녹색산업∙ESG 경영 부문 환경부장관 표창을 수상했다고 25일 밝혔다.

친환경 기술진흥 및 소비촉진 유공 정부 포상은 환경개선에 도움이 되는 기술과 제품, 소비, 생활실천 등에 공헌한 공로자 및 개인과 기업에게 수여된다.

AJ네트웍스는 친환경 장비 전환으로 38만톤 이상의 탄소 배출 저감에 기여했다. 특히 최근 5년간 신규 구매한 지게차의 88.7%를 친환경 전기 지게차로 대체해, 디젤 지게차 대비 탄소 배출량을 최대 80%까지 줄였다.

AJ네트웍스는 태양광 발전소도 구축해 온실가스를 감축했다. 충남 천안시에 위치한 건설 장비 운영센터에 669킬로와트(kW) 규모 자가소비형 태양광 발전소를 준공해 센터 운영에 필요한 전력을 100% 자체 충당하고 있다. 이는 약 18만그루 이상의 나무를 심는 것과 동일한 환경 개선 효과가 있다는 게 회사의 설명이다.

회사는 또한 파렛트·물류 부문의 주요 폐기물인 폐파렛트를 재생 원료로 가공하고, 이를 다시 파렛트 생산에 활용하는 순환 시스템을 구축했다. 이를 통해 폐기물 매립량을 줄이고, 새로운 플라스틱 생산에 필요한 자원 소비를 최소화하며 최근 5년간 총 3만2076톤의 탄소 배출량을 감축했다.

AJ네트웍스는 이 밖에도 ▲초등학교 교실숲 조성 ▲밀원식물 식재 등을 통한 멸종위기 생물종 보호 ▲생태계 교란 식물 제거 ▲지역사회 나눔 활동 및 장학사업 전개 등 다양한 사회공헌 활동을 병행하고 있다.

AJ네트웍스 관계자는 "국내 1위 산업·물류 장비 렌탈 기업으로서 사회적 책임을 다하기 위해 노력한 성과를 인정받아 기쁘다"며 "앞으로도 다양한 친환경 경영 전략과 사회적 기여 활동을 통해 지속 가능한 가치 실현에 최선을 다하겠다"고 말했다.