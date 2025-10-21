NHN클라우드, 아바랩스·블로코와 손잡고 통합 블록체인 구축 '박차'

NHN클라우드가 클라우드 기반의 안정적이고 효율적인 통합 블록체인 구축을 위해 전문기업들과 손을 맞잡았다.

NHN클라우드는 글로벌 블록체인 플랫폼 아발란체 개발사 '아바랩스', 블록체인 관리 서비스 기업(MSP) '블로코'와 업무협약(MOU)을 체결했다고 21일 밝혔다.

이번 협약식은 NHN클라우드 본사 플레이뮤지엄에서 진행됐으며 NHN클라우드 허희도 클라우드사업본부장, 아바랩스 저스틴 김 아시아 총괄, 김원범 블로코 대표가 참석했다.

(왼쪽부터) 아바랩스 저스틴 김 아시아 총괄, 김원범 블로코 대표, NHN클라우드 허희도 클라우드사업본부장 (사진=NHN클라우드)

아바랩스는 블록체인 플랫폼 아발란체를 개발한 기업으로, 빠른 처리 속도와 높은 확장성을 바탕으로 디지털 자산 솔루션과 맞춤형 블록체인 서비스를 제공한다. 블로코는 블록체인 플랫폼 선정부터 구축·운영·회계 처리·모니터링·리스크 관리까지 전 과정을 안전하고 효율적으로 지원하는 MSP 기업이다.

이번 협약을 통해 3사는 ▲기술 전문성 및 인력 교류 ▲데이터·인프라 자원 공유 ▲공동 연구 및 마케팅 등 다방면에서 협력을 강화할 방침이다. 특히 클라우드와 블록체인을 연결해 기존 시스템에서도 블록체인 기능을 활용할 수 있는 통합 환경을 구축해 안정적인 운영을 지원할 계획이다.

이를 위해 NHN클라우드는 블록체인 솔루션 통합·배포를 지원하는 클라우드 인프라와 소프트웨어 도구를 제공하며 아바랩스는 블록체인 통합 등의 기술 지원과 공동 마케팅을, 블로코는 블록체인 구현의 기술 조율과 향상을 담당한다.

NHN클라우드 허희도 본부장은 "우리의 검증된 인프라와 아바랩스, 블로코의 우수한 기술력이 결합해 안전하고 혁신적인 블록체인 생태계를 만들어갈 수 있는 발판이 될 것"이라며 "다양한 산업에서 검증된 인프라 운영 역량을 바탕으로 고객에게 최적의 솔루션을 제공할 수 있도록 적극 협력할 것"이라고 밝혔다.