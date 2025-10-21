"불이 활활"…호주서 발견된 새까맣게 탄 물체의 정체는?

호주 서부 필바라 사막에서 불타는 거대 잔해가 포착돼 주목되고 있다고 가디언, 사이언스얼랏 등 외신들이 20일(현지시간) 보도했다.

지난 18일 호주 광산 마을 뉴먼에서 약 30㎞ 떨어진 외딴 도로에서 시꺼멓게 탄 물체가 발견됐다. 처음 목격된 물체에는 불이 붙어 있는 상태였다. 광부들은 금속 덩어리와 탄소 섬유로 이루어진 신비한 물체를 발견하고, 긴급 구조대에 신고했다. 현재 호주 경찰과 호주 우주청 등 관련 기관들이 조사를 진행 중이다.

호주 사막에서 불타는 거대 잔해가 발견돼 주목을 끌었다. (사진=서호주 경찰청)

아직 최종 결과는 나오지 않았으나, 초기 조사 결과 이 물체가 우주선의 일부인 것으로 전해지고 있다. 호주 플린더스대학 앨리스 고먼 교수는 가디언지와의 인터뷰에서 이 물체가 “중국이 지난 9월에 발사한 제롱 로켓의 4단계인 것 같다”고 밝혔다.

호주 경찰은 페이스북에 올린 성명에서 "초기 평가 결과, 탄소 섬유로 만들어졌고 복합재로 덮인 압력 용기나 로켓 탱크 등 이전에 확인된 우주 쓰레기와 일치하는 것으로 보인다"고 밝혔다. 호주 교통 안전국은 상업용 항공기와의 연관성은 배제했다. 이유는 복합재로 감싸인 압력 용기가 우주선에서 고압 유체를 담는 데 사용되는 탱크이기 때문이다.

사진=서호주 경찰청

우주 쓰레기가 지표면으로 떨어지는 것은 비교적 드문 일이다. 우주선에는 지상에 떨어질 가능성을 제한하는 다양한 안전 장치가 마련돼 있기 때문이다. 게다가 지구 표면은 대부분 물로 이루어져 있기 때문에 지표면에 닿을 만큼 큰 물체는 육지에 도달하기보다는 바다에 도달할 가능성이 더 크다.

우주 쓰레기로 의심되는 물체를 발견해도 해당 물체에 유해 물질이 포함되어 있을 수 있으므로 호주우주청은 이를 만지지 말고 지역 응급 서비스에 연락할 것을 권했다. 호주 경찰은 "해당 물건은 안전하게 보관됐으며 현재 대중의 안전에 위협이 되는 요소는 없다"고 밝혔다.