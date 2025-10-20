"흔들흔들"…모아이 조각상, 쉽게 움직인다?

세계 7대 불가사의 중 하나인 이스터 섬의 모아이 석상이 몇 가지 조건만 갖춰진다면 손 쉽게 옮길 수 있었다는 연구 결과가 나왔다고 과학전문매체 라이브사이언스가 19일(현지시간) 보도했다.

이번 연구는 국제학술지 고고과학저널(Archaeological Science) 11월호에 실렸다.

라파누이 주민들이 밧줄과 소수의 사람들을 이용하여 모아이 석상을 쉽게 움직일 수 있다는 것을 시연한 모습 (출처=칼 리포 교수)

뉴욕 빙엄턴 대학교 인류학과 칼 리포 교수가 이끄는 연구팀은 모아이 석상을 가상으로 재현했다. 그런 다음 밧줄 3개와 약 50~60명 정도의 인원만 있으면 모아이가 평균 89cm의 보폭으로 라파누이 지형을 가로질러 이동할 수 있다는 것을 확인했다.

해당 연구 공동 저자 칼 리포 교수는 “아주 적은 인원으로도 모아이 석상을 이동시킬 수 있었다”며, “실제로 그 과정을 보면 ‘당연히 저렇게 옮겼겠구나’ 하고 느낄 정도로 자연스럽고 효율적인 방법이었다”고 덧붙였다.

라파누이 섬에는 약 1천년 전 사람들이 처음 정착한 것으로 알려져 있다. 164㎢ 면적의 섬에 962개 이상의 모아이 석상을 있는데, 높이는 약 1.1~9.8m에 이른다. 모아이 석상들이 세워진 자리는 채석장에서 평균 10㎞ 떨어져 있다

현장 실험 결과, 기초 아래를 파서 다시 세우려고 시도했으나 넘어져 묻힌 로드 모아이 (출처=칼 리포 교수)

때문에 오래 전 라파누이족이 이 석상을 어떻게 옮겼는지는 여전히 논쟁거리다. 하나의 가설은 석상들이 마친 걷는 것처럼 이동했다는 것이다. 칼 리포 교수팀은 2012년 TV로 방영된 실험에서 18명으로 구성된 참가자들이 약 4.8톤의 축소 모형을 40분 만에 100m 이동시키는 모습을 시연했다. 리포 교수는 이에 대해 “‘가장 적은 인원으로 이 석상을 움직일 수 있는 방법은 무엇인가’를 알아보기 위한 시도였다”고 설명했다.

이후 연구진은 모아이를 움직이는 데 실제로 몇 명이 필요한지를 파악하기 위해 수 세기 전 도로를 따라 세워진 62개의 모아이를 기반으로 가상 3D 모델 일명 ‘로드 모아이’를 구축했다.

이를 통해 이 석상들이 약 6~15도 정도 앞쪽으로 기울어진 독특한 형태를 가지고 있었으며, 이로 인해 무게 중심이 앞쪽으로 쏠려 혼자 세워두면 넘어질 정도였던 것을 확인했다. 이는 석상을 이동시킬 때 할 때 발생하는 좌우 흔들림을 안정적으로 유지할 수 있도록 해주는 물리적 균형 장치 역할을 했던 것으로 분석됐다.

또, 걷는 모아이의 물리적 특성을 모델링해 길이 20~30m의 로프를 사용했을 때 필요 인원과 이동 시간을 계산했다. 모아이를 처음 움직이는데 15~60명이 필요하고, 움직임을 지속시키는데 5~25명이 필요하다는 것을 발견했다.

밧줄을 잡아당기면 석상이 좌우로 흔들리며 밑부분이 축처럼 회전해 한 걸음씩 앞으로 나아가는 구조였다고 연구진은 설명했다. 또 진자 운동 원리에 따라, 일단 움직이기 시작하면 점점 적은 힘으로도 이동이 가능했다고 덧붙였다.

연구진의 계산에 따르면, 모아이는 시간당 평균 약 310m를 이동할 수 있었으며, 더 큰 모아이일수록 보폭이 길어 속도가 반드시 느린 것은 아니었다. 평균 크기의 모아이가 약 10㎞를 이동하려면 약 1만 1천 걸음을 걸었을 것으로 추정됐다.

연구진은 이번 연구 결과가 “모아이를 채석장에서 최종 위치로 옮기려면 막대한 자원과 수많은 사람이 필요했다는 전통적인 견해에 반하는 강력한 근거를 제시한다”고 밝혔다.