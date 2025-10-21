"트럼프, 타이레놀 루머 주장에 식약처 대응 아쉽다”

최근 도널드 트럼프 미국 대통령이 아세트아미노펜 성분의 타이레놀을 임산부가 복용 시 자폐아를 출산할 수 있다는 주장을 하자, 우리 규제당국이 국민 불안을 불식시킬 발 빠른 대응을 하지 못했다는 지적이 나왔다.

국민의힘 김예지 의원은 21일 오전 식약처 국정감사에서 “아세트아미노펜이 자폐아를 낳을 수도 있게 한다는 허위 정보가 커뮤니티 등을 통해 퍼졌지만, 식약처 대응이 늦었다”라며 “공적 책임이 있는 기관의 늦장 대응으로 임신 중인 이들의 직접 피해로 이어질 수 있었다”라고 지적했다.

(왼쪽부터) 국민의힘 김예지 의원, 오유경 식품의약품안전처장. (사진=국회 인터넷의사중계시스템)

이어 “식약처는 즉각적으로 특정 성분이나 약품 안전성에 대한 객관적 데이터를 공개하고 국민과 의료기관에 명확한 지침을 내려야 했다”라고 비판했다.

또 “이 같은 허위 정보는 단순 의약품 관련 문제뿐만 아니라 자폐아 당사자와 부모들에게 상처를 준다”라며 “식약처가 이런 심각성을 인지하고 있는지 묻자, 식약처는 ‘장애인 인식 개선 업무는 식약처 소관 사항이 아니다’라고 답변했다”라고 강하게 지적했다.

이에 대해 오유경 식약처장은 “국내 허가 사항에는 임신 중 복용과 자폐증 연관성에 관한 내용이 없다는 것을 이미 보도자료로 9월 중에 국민께 알려 드렸다”라면서 “(식약처 답변과 관련해서는) 아쉬움이 있다”라고 개선을 약속했다.