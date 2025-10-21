황종성 NIA 원장 "AI 3대 강국 조기 실현에 모든 역량 집중"

황종성 한국지능정보사회진흥원(NIA) 원장이 인공지능(AI) 3대 강국 도약 목표 실현을 위해 정책·데이터·기술 전 영역에서 싱크탱크 역할을 강화하고, AI 기반 행정 혁신과 양자 기술 상용화 등 미래 핵심 인프라 구축에 총력을 다하겠다고 밝혔다.

황종성 NIA 원장은 21일 진행된 국회 과학기술정보방송통신위원회 국정감사에서 "현재 정부의 국정 목표인 AI 3대 강국 도약을 조기 실현하기 위해 기관의 모든 역량을 집중하고 있다"고 강조했다.

이어 "AI 기본법과 디지털 포용법 등 AI 시대가 필요로 하는 법·제도 정비를 지원하고 국가 전략과 정책을 설계하는 싱크탱크로 자리매김하겠다"고 덧붙였다.

황종성 NIA 원장 (사진=국회방송)

황 원장은 NIA가 수행 중인 다섯 가지 핵심 역할을 제시했다. ▲AI 정책·제도 설계 ▲공공부문 AI 전환 지원 ▲국가 데이터 및 공공데이터 인프라 고도화 ▲전략 분야 기술지원 및 신기술 도입 ▲국민 AI 활용 역량 강화 등이다.

그는 "정부·지자체의 AI 전환을 단순 도입이 아닌 조직 혁신과 결합한 행정 전환 전략으로 추진 중"이라며 "범정부 AI 공통기반 구축, 초거대 AI 실증사업, AI 가이드라인 제공 등으로 공공 AI 전환을 뒷받침하고 있다"고 설명했다.

또 데이터 전문기관으로서의 역할도 강화한다. 황 원장은 "그동안 NIA 중심으로 구축하던 국가 데이터 인프라를 공공과 민간이 함께 구축하는 방향으로 전환하고 데이터 활용 촉진을 위한 규제 개선과 생태계 활성화에도 힘쓰고 있다"고 밝혔다.

아울러 AI-RAN 등 차세대 네트워크 기술과 양자기술 상용화 테스트베드 구축을 통해 AI 활용 기반을 넓히고 국방 등 전략 분야에도 전문 기술 지원을 제공할 계획이다.

NIA는 디지털 배움터 등 국민 대상 AI 활용 교육과 개발도상국 기술 협력 사업도 병행 중이다. 황 원장은 "국민 신뢰를 바탕으로 청렴하고 혁신적인 기관으로 발전하겠다"며 "국감에서 지적된 사항은 즉시 개선해 성과로 보답하겠다"고 강조했다.

끝으로 "AI는 국가의 미래 경쟁력을 좌우할 핵심 전략 분야"라며 "NIA는 정책·데이터·기술을 아우르는 국가 싱크탱크로서 AI 3대 강국 실현을 앞당기기 위해 모든 역량을 집중하겠다"고 말했다.