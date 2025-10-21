ZDNet Korea 뉴스레터 구독신청
구독신청
닫기
ZDNet USA
ZDNet China
ZDNet Japan
English
지디넷 웨비나
뉴스
최신뉴스
방송/통신
컴퓨팅
홈&모바일
인터넷
반도체/디스플레이
카테크
헬스케어
게임
중기&스타트업
유통
금융
과학
디지털경제
취업/HR/교육
생활/문화
인사•부음
글로벌뉴스
국감2025
배터리
양자컴퓨팅
IT'sight
칼럼•연재
포토•영상
[속보] 김범수 카카오 창업자, SM 시세 조종 혐의 1심 무죄
인터넷
입력 :2025/10/21 11:39
박서린 기자
기자 페이지 구독
기자의 다른기사 보기
김범수 카카오 창업자 (사진=뉴스1)
관련기사
김범수 카카오 시세조종 혐의에 "협상위한 조치...불법 없었다"
2025.08.29
검찰, 카카오 김범수에 징역 15년 구형...SM 시세조종 혐의
2025.08.29
돌아온 이해진·물러난 김범수...네카오, 다른 패 꺼냈다
2025.03.27
김범수, 카카오 CA협의체 의장 사임
2025.03.13
박서린 기자
psr1229@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
카카오
김범수
SM
라이브리 댓글 작성을 위해 javascript를 활성화해 주세요
지금 뜨는 기사
이시각 헤드라인
카카오 김범수·배재현 무죄…"주요 증언 일관성 부족"
불확실성에 빨라진 재계 인사 시계…내년 전략 앞당긴다
"우리는 지그재그 ‘인생속옷’ 찾는 이너웨어 MD 삼총사예요"
"캄보디아 서류 갖다 주실분?"...HR 플랫폼, 해외취업 사기 막는다
ZDNet Power Center