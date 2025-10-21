한국프롭테크-분당재건축연합회, 분당 도시정비사업 지원

한국프롭테크(대표 송지연)는 분당재건축연합회와 분당 신도시 재건축사업의 성공적인 추진 및 효율적인 업무 지원을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 21일 밝혔다.

한국프롭테크는 통합 도시정비사업 솔루션 '얼마집'을 통해 기존에 서면과 오프라인 중심으로 진행되던 재건축·재개발 등 도시정비사업에 디지털 기반 서비스를 제공한다. 이를 통해 사업 추진 과정의 시간 및 비용 효율성은 물론 투명성까지 제고한다.

분당재건축연합회는 1기 신도시인 분당신도시의 재건축 추진을 위한 시민 연합체다. 정부와 지방자치단체가 재건축 정책을 추진하는 과정에서 발생할 수 있는 1기 신도시의 공통적인 문제를 주민들과 논의하고, 의견을 수렴하며 안정적인 사업 진행을 위해 노력하고 있다.

이번 업무협약에 따라 얼마집은 분당재건축연합회 회원 재건축사업지에 사업 단계별 맞춤형 관리 서비스를 제공할 방침이다.

연합회 회원은 ▲조합원 전자동의서 시스템 도입으로 동의서 수집 절차 간소화 ▲전자투표 기반의 의사결정 투명성 강화 ▲사업비 및 공정 관리의 실시간 모니터링 ▲조합원 대상 공지 및 자료 공유의 디지털화 등 시간, 비용 절감과 행정 효율성 제고 효과를 얻을 것으로 기대된다. 이를 통해 재건축 추진 과정에 대한 주민의 신뢰성과 접근성이 한층 높아질 전망이다.

송지연 한국프롭테크 대표는 "이번 협약을 통해 얼마집의 혁신적인 전자 서비스와 분당재건축연합회의 전문적인 역량이 시너지를 창출할 것으로 기대한다"며 "얼마집은 본 협약을 통해 분당재건축연합회 회원들에게 효율적이고 합리적인 도시정비사업 솔루션을 제공해 분당 재건축 사업의 투명하고 신속한 진행에 기여할 것"이라고 말했다.