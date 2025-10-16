'얼마집' 전자동의서 재건축 사업 속도에 기여

한국프롭테크(대표 송지연)는 서울의 대규모 재건축 단지들이 도시정비사업 통합 솔루션 ‘얼마집’의 전자동의서 시스템을 도입해 사업 추진 속도를 높이고 있다고 16일 밝혔다.

최근 올림픽기자선수촌(5천540세대)과 목동 5단지(1천848세대)는 각각 얼마집이 제공하는 전자동의서 시스템을 활용해 동의율을 조기 달성, 재건축 추진 속도와 효율성을 획기적으로 끌어올렸다. 올림픽기자선수촌은 9일만에 동의율 50%를 달성하는가 하면, 목동 5단지는 약 한 달만에 70% 달성 성과를 거뒀다.

두 단지는 기존 재건축 추진 과정에서 가장 많은 시간과 비용이 소요되던 조합 설립 동의서 징구 절차를 ‘얼마집’의 전자동의서 시스템을 통해 모바일 기반으로 간소화했다. 간편한 동의 절차를 통해 인력, 인쇄, 우편 등 물리적 비용을 대폭 절감함으로써, 행정 소요 시간을 70% 이상 단축한 것으로 나타났다.

얼마집, 전자동의서로 올림픽기자선수촌·목동5단지 조기 동의율 달성 견인

뿐만 아니라, 얼마집은 공공기관 수준의 보안 체계를 적용해 안전성을 강화했다. 얼마집 전자동의서에는 공공기관에서 사용하는 PKI(공개키 기반 구조) 방식의 전자서명 기술이 적용돼 서명자 신원과 문서 진위가 안전하게 검증된다. 모든 문서는 공인전자문서센터에 보관돼 위·변조가 불가능하며, 이를 통해 재건축 사업 전 과정의 법적 신뢰성과 투명성을 확보할 수 있다.

올림픽기자선수촌 재건축 추진위 관계자는 “해외나 지방에 거주하는 소유자도 모바일로 간편하게 동의서를 제출할 수 있어 매우 편리했다”며 “이전에는 거리 상의 제약 때문에 참여가 어려웠던 분들까지 쉽게 참여할 수 있었다”고 밝혔다.

목동 5단지 관계자는 “스마트폰만으로 간편하게 동의할 수 있어 고령층도 참여율이 높았다”면서 “시간과 비용을 아낄 뿐 아니라 추진위의 행정 효율이 크게 향상됐다”고 말했다.

얼마집은 현재 서울 및 수도권 지역의 50여 개 재건축, 재개발 단지에 전자동의서 및 전자투표 시스템을 공급하고 있으며, 향후에는 데이터 기반의 사업 진단 및 최적화 AI 컨설팅 기능까지 확대할 계획이다.

특히, 분당 양지마을(4천392세대)과 일산 강촌3578(3천616세대) 등 3천 세대 이상 대규모 단지에서도 얼마집의 전자동의서 시스템이 적극 도입되고 있다. 이들 1기 신도시 선도지구는 복잡한 이해관계와 높은 행정 난이도에도 불구하고, 대단지 환경에 최적화된 얼마집의 시스템 설계와 실시간 검증 기능을 통해 동의 절차의 투명성과 속도를 동시에 확보하며 가시적인 성과를 내고 있다.

관련기사

송지연 한국프롭테크 대표는 “전자동의서 도입은 단순한 편의 기능이 아니라, 재건축의 투명성과 속도를 동시에 높이는 도시정비사업의 디지털 인프라”라며 “올림픽기자선수촌, 목동 5단지에 이어 분당과 일산 등 대규모 단지에서도 신뢰받는 파트너로서 정비사업의 새로운 표준을 만들어가겠다”고 말했다.

한국프롭테크는 앞으로도 대규모 단지에 특화된 기술력과 축적된 현장 운영 노하우를 바탕으로, 얼마집 서비스를 통해 도시정비사업의 디지털 전환을 선도해 나갈 계획이다.