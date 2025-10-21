"환절기엔 어떤 화장품 찾았나"…화해, 검색 트렌드 기반 추천템 공개

화해글로벌이 운영하는 뷰티 플랫폼 화해가 9월 성분 검색 데이터를 분석해 환절기 피부 고민 완화를 돕는 ‘화해 추천 뷰티템’을 공개했다고 21일 밝혔다.

화해의 성분 검색 기능은 전성분을 비롯한 ▲건·지성 ▲민감성 ▲여드름 고민 ▲슬로우에이징 등 다양한 테마별 검색을 통해 소비자가 피부 타입과 고민에 부합하는 성분 중심으로 제품을 선택할 수 있도록 지원한다. 성분 포함·제외 조건을 설정해 맞춤형 검색이 가능하다.

늦더위와 큰 일교차로 피부가 쉽게 예민해졌던 9월에는 피부 재생과 톤 개선, 탄력 관리에 효과적인 성분 검색이 활발했다. 화해에 따르면 레티놀(3712회)이 1위를 차지했으며, PDRN(2469회), 나이아신아마이드(2159회), 마데카소사이드(1999회)가 뒤를 이었다.

화해 ‘화해 추천 뷰티템’ 공개. (제공=화해글로벌)

즐겨찾기된 성분 순위에는 건조와 민감 증상 완화에 도움이 되는 판테놀, 알란토인, 병풀추출물 등이 상위권에 포함되며 피부 자극을 최소화할 수 있는 성분 중심의 저자극 케어 선호 경향이 뚜렷하게 나타났다.

이에 화해는 960만 건의 실사용자 리뷰 및 자체 데이터를 기반으로 환절기 피부 관리에 적합한 제품을 추천했다. 피부 진정과 톤 개선에 효과적인 제품으로는 아누아 ‘어성초 77 수딩 토너(평점 4.48점)’와 메디힐 ‘마데카소사이드 흔적 리페어 세럼(평점 4.40점)’이 이름을 올렸다.

관련기사

이외에도 늘어난 모공 관리 및 수분 보충에 탁월한 비플레인 ‘녹두 모공 타이트업 수딩 크림(평점 4.59점)’, 메디큐브 ‘제로모공패드 2.0(평점 4.22점)’, 나드 ‘티트리 진정 수분 마스크팩(평점 4.61점)’이 선정됐다.

손아림 화해글로벌 PO는 “화해가 제공해온 성분 정보를 바탕으로 소비자들이 자신에게 맞는 성분을 찾아 제품을 선택하고 있음을 확인했다”며 “앞으로도 국내 최대 규모의 성분 데이터를 기반으로 정확히 제공해 소비자가 보다 쉽게 적합한 제품을 고를 수 있도록 도울 것”이라고 말했다.