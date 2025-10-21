[이기자의 게임픽] 엔씨소프트 아이온2, 출시 한달 앞...일찌감치 흥행 조짐

엔씨소프트의 신작 게임 '아이온2' 출시가 한달 앞으로 다가온 가운데, 일찌감치 흥행 조짐을 보였다. 이 게임의 사전 캐릭터 등록 이벤트에 최소 십여만 명이 몰린 것으로 추정되기 때문이다.

21일 게임업계에 따르면 엔씨소프트(공동대표 김택진, 박명무)는 PC 모바일 MMORPG '아이온2'의 사전 캐릭터 생성을 마감했다.

회사 측은 지난 16일 오후 2시 '아이온2'의 사전 캐릭터 생성을 지원했지만, 2분도 안돼 준비된 20개 서버에 이용자가 몰린 것으로 전해졌다. 이에 서버를 10개와 4개를 더해 총 34개로 늘렸지만, 몰리는 이용자를 감당하지 못했다고 알려졌다. 전체 서버 마감 시간은 20분 내외로 알려졌다.

아이온2 공식 홈페이지.

애초 이번 사전 캐릭터 생성은 어제(20일) 자정까지 진행될 예정이었다. 하지만 해당 게임의 출시를 기다리는 이용자가 대거 몰리면서 조기에 마감된 것으로 업계는 해석했다.

특히 서버당 캐릭터 생성 수를 감안하면 최소 십여만 명이 이번 이벤트에 몰린 것으로 추정된다. 이러한 추정치는 게임사 대부분이 원활한 플레이 환경과 비용 부담을 덜기 위해 서버당 이용자 접속 규모를 5천명~1만명으로 설정해서다.

엔씨소프트 측은 사전 캐릭터 생성자 수는 함구하면서 추가로 서버를 증설할지를 두고 검토 중이라고 밝혔다. 사내 직원도 사전 캐릭터 생성에 참여하지 못했고, 추가 사전 생성 이벤트를 요구하는 이용자도 있었기 때문으로 보인다.

'아이온2'의 사전 캐릭터 생성이 조기에 마감된 것은 엔씨표 MMORPG 장르의 부정적인 여론이 어느정도 해소된 하나의 방증이란 업계 일각의 의견도 있었다. 해당 신작 게임에 대한 시장의 흥행 기대치가 더 높여질지 지켜봐야하는 이유다.

관련기사

엔씨소프트 측은 '아이온2'의 출시를 기다리는 이용자를 위해 수 차례 라이브 방송을 진행하고, 미디어 매체 등을 통해 재미와 과금 부담을 낮춘 것을 잘 알려왔다. 이러한 노력도 회사의 인식 변화에 긍정적인 영향을 미쳤다는 평가다.

이에 대해 업계 한 관계자는 "아이온2의 사전 캐릭터 생성 이벤트 마감이 2분 내에 끝났다는 소식에 깜짝 놀랐다. 일반적인 서버당 설정 인원을 보면 최소 십여만 명이 몰린 것으로 추정된다"라며 "이번 이벤트에 이용자가 몰린 것은 엔씨표 게임에 대한 부정적 인식이 어느정도 해소됐고, 게임성에 기대가 컸기 때문으로 풀이된다. 엔씨 측은 이용자가 몰릴 것을 예상해 서버 안정성 등을 미리 확보하는 것이 남은 숙제"라고 말했다.