셀바티코, ‘노트 상하이 2025’ 성료...동아시아 진출 시동

본작(대표 배형진)이 전개하는 프랑스 헤리티지 기반 프래그런스 브랜드 셀바티코(Selvatico)가 중국 최대 규모의 향수 산업 전시회 ‘노트 상하이(Notes Shanghai) 2025’에 참가해 신제품을 공개하며 성황리에 전시를 마쳤다고 21일 밝혔다.

지난 10월 16일부터 19일까지 개최된 노트 상하이 2025에는 전 세계 20여 개국, 300여 개 니치 향수 브랜드가 참여했으며 약 1만5천명의 해외 바이어와 관람객이 방문했다. 셀바티코는 국내 브랜드 중 유일하게 2년 연속 초청을 받아 참가했으며 해외 바이어들과의 활발한 교류를 이어갔다.

특히 셀바티코는 이번 전시에서 내추럴 퍼퓸과 보디 미스트, 퍼퓸 핸드&보디 크림 등 확장된 신제품 라인업을 선보이며 현지 소비자와의 접점을 강화하는 동시에 B2B 네트워크 확장을 위한 협력 방안을 논의했다.

본작 셀바티코 노트 상하이 2025 참가

또한 18일에는 배형진 대표가 유럽과 아시아를 연결하는 크리에이티브 네트워크(Creative Bridges between Europe and Asia) 세션의 연사로 나서 한국인의 감각으로 세계 문화를 해석하는 방법을 주제로 발표하며 업계 관계자들의 주목을 받았다.

관련기사

중국 향수 시장은 2019년 142억 위안(한화 약 2조8400억원)에서 2024년 265억 위안(한화 약 5조3000억원) 규모로 성장하며 프리미엄·니치 향수 수요가 급증하고 있다. 셀바티코는 이러한 흐름에 발맞춰 현지 리테일 및 온라인 유통 파트너십을 확대, 중국과 일본 등 동아시아 프리미엄 시장 내 입지를 강화할 방침이다.

배형진 본작 대표는 “아시아 향수 시장은 MZ 세대를 중심으로 니치 향수와 프리미엄 카테고리에 대한 수요가 꾸준히 증가하고 있어 잠재력이 매우 크다”며 “이번 전시를 계기로 중국과 일본 등 동아시아 시장 진출을 본격화해 글로벌 무대에서 사랑받는 프리미엄 하우스로 성장해 나가겠다”고 말했다.