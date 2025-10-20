디어 클레어스 토너 2종, 1천만병 넘게 판매

글로벌 뷰티 브랜드·콘텐츠 기업 위시컴퍼니(대표 박성호)는 자사의 대표 스킨케어 브랜드 디어 클레어스(이하 클레어스)의 토너 2종이 1천100만 병 판매고를 달성했다고 20일 밝혔다.

올해 출시 15주년을 맞은 클레어스는 ‘서플 프레퍼레이션 언센티드 토너’와 ‘서플 프레퍼레이션 페이셜 토너’를 중심으로 꾸준한 소비자 신뢰를 쌓아왔다. 두 제품은 각각 800만 병, 300만 병 판매를 기록하며 브랜드의 대표 스테디셀러로 자리매김했다.

위시컴퍼니는 2016년 서플 토너 라인 출시 이후 소비자 피드백을 기반으로 세 차례 리뉴얼을 거치며 사용감과 안정성을 지속적으로 개선해왔다. 이러한 피드백 중심의 제품 개발 과정은 ‘소비자와 함께 성장하는 브랜드’라는 위시컴퍼니의 정체성을 강화하고 신뢰를 구축하는 데 핵심적 역할을 했다.

위시컴퍼니, 클레어스 토너

클레어스는 15년 동안 무향·무자극 포뮬러를 고집하며, 민감성 피부를 위한 진심 어린 스킨케어 철학을 이어왔다. 최근에는 리브랜딩을 통해 브랜드 슬로건을 ‘심플하지만 충분한(Simple but enough)’에서 ‘당신의 민감함을 존중합니다(Respect your sensitivity)’로 확장하며, 민감한 피부를 존중하는 브랜드 핵심 메시지를 한층 강화했다.

이러한 철학은 글로벌 시장에서도 통하고 있다. 일본, 미국, 북유럽, 동남아 등 민감성·클린·비건 뷰티 트렌드가 확산되며 클레어스의 글로벌 성장세가 가속화됐다. 특히 올해 2월에는 베트남 최대 헬스앤뷰티(H&B) 스토어 하사키에서는 ‘언센티드 토너’가 한국 브랜드 중 판매 1위를 기록했고, 8월에는 인도네시아에서 클레어스가 ‘인도네시아 소비자가 뽑은 올해의 토너’ 2025년 올해의 브랜드 대상을 수상했다.

관련기사

위시컴퍼니 관계자는 “클레어스는 단순히 피부를 진정시키는 제품을 넘어, 사용자의 민감함을 존중하는 브랜드로 성장해왔다”며 “앞으로도 소비자 피드백을 바탕으로 한 연구개발을 지속하며, 민감한 피부를 위한 진정성 있는 클레어스의 정신을 신천해 나가겠다”고 밝혔다.

클레어스는 브랜드 15주년을 맞아 10월 26일까지 네이버 공식 브랜드스토어에서 ‘15주년 감사 기획전’을 진행한다. 이번 행사에서는 블루, 서플, 비타민 라인 등 주요 제품을 최대 70% 할인된 가격으로 만나볼 수 있다.