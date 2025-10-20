"미래 전장은 AI가 지배"…퀀텀에어로·코난, ADEX서 'AI 전투력' 과시

국내 인공지능(AI) 기업들이 아시아 최대 방산 전시회에 총출동해 미래 전장 기술의 주도권 확보에 시동을 걸었다.

20일 업계에 따르면 퀀텀에어로, 코난테크놀로지 등 주요 AI 기업들이 이날 일산 킨텍스에서 개막한 '서울국제항공우주 및 방위산업전시회(ADEX 2025)'에 참가해 핵심 기술을 공개한다. ADEX는 35개국 600개 업체가 참여하는 역대 최대 규모로 치러진다.

퀀텀에어로는 미국 방산 AI 선도기업 쉴드 AI와 공동 부스를 마련했다. 이번 전시에서 AI 기반 새콤(SATCOMs) 통신형 '브이뱃(V-BAT)' 수직이착륙 무인기의 업그레이드 버전을 선보인다. 실제 전장을 구현한 AI 전투체계 디오라마 전시로 자율항공체계의 작동 방식을 시각적으로 제시한다.

퀀텀에어로는 미국 방산 AI 선도기업 쉴드 AI와 공동 부스를 마련했다. (사진=퀀텀에어로)

퀀텀에어로는 쉴드 AI의 한국 독점 기술 파트너사다. 하이브마인드 엔터프라이즈 같은 최신 AI 자율비행 기술을 국내에 도입하고 있다.

회사는 확보한 기술을 바탕으로 국내 방산 대기업들과 국방 AI 혁신 생태계 구축에 앞장서고 있다. 현재 한국항공우주산업(KAI), LIG넥스원, 현대로템 등 주요 기업과 공동연구 실증 협력을 진행 중이다.

코난테크놀로지는 이번이 두 번째 참가다. "데이터로 설계하고 현장에서 증명하는 AI 전투력"을 슬로건으로 내걸고 국방 분야에서 검증된 AI 역량을 공개한다. ▲AI 기반 화력추천시스템 ▲코난 LLM이 핵심이다.

'AI 기반 화력추천시스템'은 실시간 표적 데이터를 분석해 최적의 화력 운용안을 자동 추천하는 기술이다. 강화학습 기반 알고리즘을 통해 지휘관의 결심 시간을 단축하고 작전 효율성을 높인다. 이는 NIPA 및 육군교육사령부와 함께 개발한 성과다.

미국 합참, 육군 등 5개 사이트의 공식 군사문서를 학습한 '코난 LLM' 서비스도 선보인다. 온프레미스(구축형) 환경에서 구동되는 검색증강생성(RAG) 기반 모델이다. 인터넷이 없는 폐쇄망에서도 출처가 명확한 정보 검색과 의사결정을 지원한다.

코난테크놀로지, ADEX 참가 (사진=코난)

코난테크놀로지는 국방 AI 분야에서 감시정찰부터 지능형 의사결정까지 다수 사업을 수행해왔다. 이달에는 한국형 AI 참모 구현을 위한 민간 협의체 'K-국방 AI참모 얼라이언스'(K-DA3)를 출범시키며 생태계 구축에도 속도를 내고 있다.

전동근 퀀텀에어로 이사회 의장은 "쉴드 AI와의 긴밀한 기술 협력을 통해 대한민국의 자율무인기 기술이 한 단계 도약하고 있다"며 "향후 글로벌 선도 기업들과 국내 대기업이 함께하는 개방형 기술 협력을 통해 우리 군의 전투력 향상과 방산 AI 주권 확보에 기여하겠다"고 밝혔다.

김영섬 코난테크놀로지 대표는 "AI 기반 화력추천시스템과 국방 데이터 특화 코난 LLM은 연구 단계를 넘어 실제 현장에서 작동 가능한 수준으로 준비됐다"며 "이번 전시를 계기로 '데이터로부터 전장으로' 이어지는 AI 기술의 가치를 입증하며 국방 혁신을 이끌어가겠다"고 밝혔다.